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到底有多不想當兵？ 小鮮肉飛泰國變性成「網美正妹」脫逃

2019-01-30 13:24聯合新聞網 綜合報導

南韓有一名22歲的小鮮肉，為拒絕入伍，遠赴泰國進行變性手術，變成性感辣妹。圖／翻...
南韓有一名22歲的小鮮肉，為拒絕入伍，遠赴泰國進行變性手術，變成性感辣妹。圖／翻攝自騰訊
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南韓的兵役制度非常嚴格，凡20至28歲的健全成年男子，都必須入伍服兵役。因此，許多不願入伍服役的南韓男生，想方設法逃避兵役。不過，南韓近日竟有一名22歲的小鮮肉，為拒絕入伍，遠赴泰國進行變性手術，徹底改造自己，變成性感辣妹。

據《騰訊》報導，這名南韓男子Kang目前22歲，符合法定兵役年齡，由於極度抗拒入伍，在去年特地飛到泰國進行變性手術。前後期間停留六個月，透過身材、器官各部位微整形，共花費超過50萬泰銖（約台幣48.9萬元），將五官、外型調整最完美比例，成功從小鮮肉變成人人稱羨的美女，也逃過兵役惡夢。

不過，美麗總是要付出代價的。現在的Kang必須嚴格遵照醫師指示，定時服用雌性激素，才能維持身體健康以及最佳的皮膚狀態。

其實Kang原本就是個注重外貌的帥氣男生，五官精緻，喜歡清新的打扮，很多網友認為以Kang的顏值甚至可以作為男團成員出道。但隨著年齡增長，即便是從小抗拒當兵的他恐怕也難逃避入伍命運。因此，他費盡心思，不斷遊說家人，終於藉由去年赴泰國的變性手術，將自己改造成亮眼正妹。

看到Kang變性前後的照片，許多網友紛紛驚嘆，「底子好就是不一樣，當男生或女生都一樣好看」、「哇！只花六個月，就把帥哥變成了美女」。但也有網友佩服說「我看得出來他有多不想服兵役了」。

Kang變性前後的照片令網友驚為天人。圖／翻攝自騰訊
Kang變性前後的照片令網友驚為天人。圖／翻攝自騰訊
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南韓變性手術

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