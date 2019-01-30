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「爸爸任由我身上都是血」 黑幫千金淪債主性奴險死

2019-01-30 11:05聯合新聞網 綜合報導

天藤湘子是日本黑幫老大的女兒，青少年時期多次被爸爸的債主性侵施暴，甚至成為性奴，...
天藤湘子是日本黑幫老大的女兒，青少年時期多次被爸爸的債主性侵施暴，甚至成為性奴，差點命喪旅館。圖截自太陽報
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在一般人的想像中，「黑幫老大的女兒」應該有權有勢又備受寵愛，然而，日本知名黑道組織「山口組」的千金，卻有著一段不堪回首的童年。當時，她的父親負債累累，因此任由債主和組織內的其他成員毆打、性侵她，讓她好幾次差點丟了性命。

根據《太陽報》的報導，現年51歲的天藤湘子出生於黑道家庭，父親是日本黑幫「山口組」的成員。受到生長環境的影響，天藤湘子學生時期便到處打架滋事，後來甚至加入黑幫組織。然而，女性在黑幫中的地位相當低，組織成員逼迫妻子或女兒進行性交易或是以肉體償債的事情時有所聞。

天藤湘子表示，青少年時期她的父親就時常任由她被黑幫組織成員性侵，即使她全身都是血和瘀青地倒在旅館房間內，父親也不聞不問。山口組成員甚至利用毒品控制她，讓她度過地獄一般的性奴生活長達5年。

此外，天藤湘子的父親在外積欠許多債務，高中時某一天，父親的債主找到家中，躲在房內的她被對方拖至一間老舊旅館施暴、性侵，兇殘手段讓她幾乎奄奄一息。當時19歲的她躺在旅館房間內，心想著「不想死在這種地方」，加上妹妹多次苦求她改過，最後她終於下定決心離開黑幫的生活。

脫離苦海之後，天藤湘子選擇做全身刺青，宣告自己要徹底遠離黑幫生活，而她背上咬著匕首的日本藝妓圖，則代表著她叛逆卻悲慘的青少年生活。多年前，天藤湘子將她過去的經歷寫成《極道之月：黑幫之女回憶錄》一書出版，引起廣大迴響。而現在的她則致力於寫作，並獨自撫養女兒，雖然時常因全身的刺青而遭其他人歧視，但她還是期盼自己能夠脫離過去的陰霾，成為一名獨立、堅毅的好媽媽。

黑道性侵刺青性交易

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