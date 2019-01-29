親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15聯合新聞網 綜合報導

日前美國紐約曝光一起醫療糾紛，鮑威爾（左）去年被醫院通知弟弟（右）腦死，沒想到後...
日前美國紐約曝光一起醫療糾紛，鮑威爾（左）去年被醫院通知弟弟（右）腦死，沒想到後來發現院方錯把死者和同名同姓同年的弟弟搞混。圖擷自《每日郵報》
分享

美國紐約日前揭露一起離譜的醫療糾紛，一名40歲男子威廉斯（Freddy Clarence Williams）去年7月在家中濫用藥物導致昏迷，送醫後情況持續惡化、最終被宣判腦死，必須仰賴儀器維生。院方隨後透過威廉斯身上的證件、確認其姓名與年齡，並取得家屬到院同意拔管。直到相關單位解剖時，比照身分資料才驚覺院方誤把這名腦死患者和另一名同名同姓同歲的男子搞混，讓威廉斯在陌生人的同意下與世長辭。

根據《每日郵報》報導，威廉斯去年7月15日被送往布魯克林的聖巴納巴斯醫院（St. Barnabas Hospital）急救，雖然保住一條小命、卻被院方宣判腦死，隨後醫護人員核對威廉斯的身分證件並按資料通知家屬到院。怎料醫院獨漏確認他的社會保險碼，錯把他認作另一名姓名年紀皆相同的「威廉斯」，還通知他的姐姐到院。

報導指出，腦死的威廉斯全名為佛萊迪‧克拉倫斯‧威廉斯（Freddy Clarence Williams），而誤被判死的威廉斯全名為佛萊德里克‧威廉斯（Frederick Williams），小名也是佛萊迪。推測因兩人年紀也一模一樣，才會造成這場烏龍事件。佛萊德里克‧威廉斯的姐姐鮑威爾（Shirell Powell）到院後，看到全身浮腫的「弟弟」躺在病床上，臉部因插滿管子而無法辨識長相，她悲痛表示「和弟弟失聯一陣子，沒想到卻傳來噩耗」，當下也不疑有他趕緊連絡親朋好友來見威廉斯最後一面。

期間，來探望的一位親戚曾提出質疑，認為倒臥病床的人身形過於「浮腫」、不像威廉斯，但鮑威爾則表示「弟弟」因病全身腫脹，才會導致辨認不易的錯覺。同月29日，威廉斯因病情急轉直下，「家屬」不忍他繼續受病魔摧殘，於是同意摘下呼吸維持器。院方在威廉斯死後安排解剖，相關單位再次比對身分資料，這才驚覺「代誌大條」了，死者根本就不是鮑威爾的弟弟。而鮑威爾的弟弟在同月1日因犯罪被警方逮捕後，仍在拘留中，才會與家人失去聯繫。

事後，鮑威爾得知真相深感愧疚，既不滿醫院的疏失，更無法接受自己竟莫名奇妙的判人死刑，強烈的罪惡感導致她長期失眠。鮑威爾表示曾向院方要求提供死者家屬的聯絡方式，讓她可以誠摯的向對方解釋並道歉，不過醫院卻以病患隱私為由拒絕，鮑威爾一氣之下控告院方醫療疏失，這起烏龍事情才得以曝光。

相關新聞

女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35

10年前像個小男生 她貼出對比照變身爆乳翹臀辣妹

2019-01-29 19:24

愛蟲成痴！日男從小大啖昆蟲 性幻想對象是蟑螂

2019-01-29 17:05

真愛「父女戀」！29歲嫩妹閃婚65歲阿公 婚後夜夜笙歌

2019-01-29 15:40

靠催眠和下藥 醫生自稱「皇上」操控10女當性奴

2019-01-29 12:41

抱病上班竟獨獲92億元 貨車司機當場宣布「退休」

2019-01-28 21:50

結縭70年夫妻牽手同辭世 失智婦唯一惦記「我的老伴」

2019-01-28 20:23

美國男大學生遊日被關9個月 只因酒醉打破一盞燈

2019-01-28 14:57

英國女整天看到裸體和陰道 罹強迫症看A片減輕症狀

2019-01-28 14:06

影／神準「功夫老母」！飛天拖鞋正中30公尺外女兒

2019-01-27 17:46

史上最年輕冰后 13歲華裔劉美賢 美花滑奪冠

2019-01-27 14:38
看更多

熱門文章

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

2019-01-29 09:59

義大利麵放5天後微波 青年加熱吃後猝死

2019-01-29 13:36

女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35

靠催眠和下藥 醫生自稱「皇上」操控10女當性奴

2019-01-29 12:41

美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

2019-01-29 06:07

10年前像個小男生 她貼出對比照變身爆乳翹臀辣妹

2019-01-29 19:24

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟

2019-01-29 16:43

她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15

美將出兵委內瑞拉？波頓筆記露餡：派5000美軍至哥國

2019-01-29 11:55

真愛「父女戀」！29歲嫩妹閃婚65歲阿公 婚後夜夜笙歌

2019-01-29 15:40

中國業績不佳 美股一片哀號

2019-01-29 05:28

德意志電信警告 禁用華為設備將使歐洲5G落後中美

2019-01-29 10:19

美起訴孟晚舟 陸官媒開炮 痛斥美趕盡殺絕

2019-01-29 11:13

哈台熱！日節目預測今年必賣商品 大同電鍋登第2

2019-01-29 13:34

印度超級細菌基因擴散 北極現蹤恐散播全球

2019-01-29 16:24

一顆螺絲 揭露蘋果為何難以「美國製造」？

2019-01-29 11:27

繼輝達重挫 高盛指這六間企業要小心了

2019-01-29 18:59

這隻鳥有十隻腳？ 背後原因超暖心

2019-01-29 09:42

美起訴華為 環時諷：陣仗大但心虛

2019-01-29 16:08

美宣布制裁委內瑞拉國營石油公司

2019-01-29 05:31

驚！英研究：脫歐十年後 死於這疾病的人數將大增

2019-01-29 10:43

時機太巧合！美中貿易談判前夕美起訴華為 對中施壓？

2019-01-29 08:50

釘子戶怎處理？日本明石市長：放火燒了

2019-01-29 14:11

影／公車坐過站強國女要車掉頭 星國網友轟：汙染物

2019-01-29 18:19

美起訴華為、孟晚舟 羅斯：與美中貿易談判無關

2019-01-29 08:00

日本九州大分湯屋 打破刺青客禁入傳統

2019-01-29 09:45

臉書「只是告訴家人我還活著」愛秀的他們瘋這個…

2019-01-29 11:00

愛蟲成痴！日男從小大啖昆蟲 性幻想對象是蟑螂

2019-01-29 17:05

美國制裁委內瑞拉國營石油公司 讓馬杜洛損失5400億

2019-01-29 23:19

分析：美起訴華為財務長孟晚舟是人質外交嗎？

2019-01-29 13:47

美起訴書：華為向竊取機器人技術員工發獎金

2019-01-29 11:46

觀察站／美霸王硬上弓 陸險中求穩

2019-01-29 14:37

中美貿談前 傳中共不同意深化經濟改革要求

2019-01-29 11:34

白宮發聲明 歡迎陸貿易代表團

2019-01-29 05:30

三星欲收購與鴻海、聯發科共同投資的相機技術公司

2019-01-29 11:57

紐時：1顆螺絲 讓蘋果回不了美國製造

2019-01-29 14:37

美大陣仗起訴華為 傳正式要求引渡孟晚舟

2019-01-29 15:28

美起訴華為將影響與陸貿易談判？專家：恐難達實質協議

2019-01-29 23:09

俄貴婦生產鍾愛佛州 邁阿密以北有個「小莫斯科」

2019-01-29 17:43

諷刺！阿聯性平奬得主全是男性 網友留言酸到爆

2019-01-29 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top