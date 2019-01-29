她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15 聯合新聞網 綜合報導



日前美國紐約曝光一起醫療糾紛，鮑威爾（左）去年被醫院通知弟弟（右）腦死，沒想到後來發現院方錯把死者和同名同姓同年的弟弟搞混。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

美國紐約日前揭露一起離譜的醫療糾紛，一名40歲男子威廉斯（Freddy Clarence Williams）去年7月在家中濫用藥物導致昏迷，送醫後情況持續惡化、最終被宣判腦死，必須仰賴儀器維生。院方隨後透過威廉斯身上的證件、確認其姓名與年齡，並取得家屬到院同意拔管。直到相關單位解剖時，比照身分資料才驚覺院方誤把這名腦死患者和另一名同名同姓同歲的男子搞混，讓威廉斯在陌生人的同意下與世長辭。

根據《每日郵報》報導，威廉斯去年7月15日被送往布魯克林的聖巴納巴斯醫院（St. Barnabas Hospital）急救，雖然保住一條小命、卻被院方宣判腦死，隨後醫護人員核對威廉斯的身分證件並按資料通知家屬到院。怎料醫院獨漏確認他的社會保險碼，錯把他認作另一名姓名年紀皆相同的「威廉斯」，還通知他的姐姐到院。

報導指出，腦死的威廉斯全名為佛萊迪‧克拉倫斯‧威廉斯（Freddy Clarence Williams），而誤被判死的威廉斯全名為佛萊德里克‧威廉斯（Frederick Williams），小名也是佛萊迪。推測因兩人年紀也一模一樣，才會造成這場烏龍事件。佛萊德里克‧威廉斯的姐姐鮑威爾（Shirell Powell）到院後，看到全身浮腫的「弟弟」躺在病床上，臉部因插滿管子而無法辨識長相，她悲痛表示「和弟弟失聯一陣子，沒想到卻傳來噩耗」，當下也不疑有他趕緊連絡親朋好友來見威廉斯最後一面。

期間，來探望的一位親戚曾提出質疑，認為倒臥病床的人身形過於「浮腫」、不像威廉斯，但鮑威爾則表示「弟弟」因病全身腫脹，才會導致辨認不易的錯覺。同月29日，威廉斯因病情急轉直下，「家屬」不忍他繼續受病魔摧殘，於是同意摘下呼吸維持器。院方在威廉斯死後安排解剖，相關單位再次比對身分資料，這才驚覺「代誌大條」了，死者根本就不是鮑威爾的弟弟。而鮑威爾的弟弟在同月1日因犯罪被警方逮捕後，仍在拘留中，才會與家人失去聯繫。

事後，鮑威爾得知真相深感愧疚，既不滿醫院的疏失，更無法接受自己竟莫名奇妙的判人死刑，強烈的罪惡感導致她長期失眠。鮑威爾表示曾向院方要求提供死者家屬的聯絡方式，讓她可以誠摯的向對方解釋並道歉，不過醫院卻以病患隱私為由拒絕，鮑威爾一氣之下控告院方醫療疏失，這起烏龍事情才得以曝光。