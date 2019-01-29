女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35 聯合新聞網 綜合報導



來自馬來西亞「女神級」的鋼琴家李元玲，同時還是名芭蕾舞者、演員，除了擁有天使般的臉孔，熱衷健身的她更擁有前凸後翹、體脂率僅12%的魔鬼身材。

李元玲高中畢業後即赴英國伯明罕音樂學院深造，之後則拜入大陸知名鋼琴家李雲迪門下，連續數年夏天接受李雲迪指導。除了彈得一手好琴，李元玲還被范冰冰的助理挖掘得以踏入演藝圈，前往香港發展後曾參與《愛瘋狂》、《盂蘭神功》等電影拍攝。

私底下，李元玲除了常在臉書和Instagram分享彈琴影片、當模特兒的美照，熱衷健身的她也經常和網友分享重訓時的影片。而擁有火辣身材的她還經常鼓勵網友上健身房是為了運動而非減重，對此她曾貼出一張22%和12%體脂率對比照，並表示或許很多人會更喜歡22%體脂率時的照片，「但最重要的是找到平衡並喜歡自己所選擇的體態」。李元玲的照片更多次被分享到PTT表特板後，許多網友直呼「這個我可以！」、「那腹肌以為是田徑選手」、「仙女下凡是吧」。

雖然李元玲多才多藝但也免不了被批評，她曾在臉書PO文提到常被罵琴技不夠厲害、演技弱、太瘦不好看，她對此表示「我誠心向大家道歉，對不起，讓你們失望了。」不過李元玲話鋒一轉，她提到每一天都有改善不足之處，出道7年來雖然名氣不大、表現普通但從來沒有停止努力，最後更感謝一路以來支持的粉絲，李元玲大呼「沒有你們，就沒有今天的我。」