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愛蟲成痴！日男從小大啖昆蟲 性幻想對象是蟑螂

2019-01-29 17:05聯合新聞網 綜合報導

日男筱原祐太從小愛蟲如痴，不但喜歡食用各類昆蟲，甚至曾多次幻想與蟑螂發生關係。圖...
日男筱原祐太從小愛蟲如痴，不但喜歡食用各類昆蟲，甚至曾多次幻想與蟑螂發生關係。圖擷自YouTube
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近年日本餐飲業接連推出「昆蟲料理」，吸引不少愛挑戰的饕客慕名而來，去年有居民甚至在熊本路邊發現一台「昆蟲零食販賣機」，隨時隨地供民眾補充蛋白質。據日媒報導，現實生活中真的有人對昆蟲愛不釋手，各類昆蟲不但成為他的「桌上賓」，甚至還與之展開「柏拉圖式」的戀愛。

《Soranews24》報導，日本男子篠原祐太（Yuta Shinohara）看似與一般青年無異，從小卻愛蟲如痴，甚至有食用昆蟲的癖好，多次隱瞞媽媽大啖毛毛蟲、蟋蟀、蟑螂等。直到19歲那年，聯合國糧農組織發表一份研究，指出食用昆蟲不僅減輕地球負擔，富含極高蛋白質對身體有益，篠原才鼓起勇氣和家人坦白食用昆蟲的嗜好。

去年，篠原和東京一間拉麵店合作，推出「昆蟲拉麵」，金黃Q彈的拉麵上鋪滿油亮的炸蟋蟀，吸引不少饕客前來朝聖，短短4小時內限量100碗拉麵火速售罄。此外，他也在自己開的餐廳研發創新料理，搭配節慶推出「昆蟲情人節套餐」。

篠原對昆蟲的愛之深切，就連人人喊打的蟑螂也想一親芳澤。他透露，曾飼養一隻名叫麗莎的非洲蟑螂，並和他「交往」一年。期間篠原深深被麗莎所吸引，覺得彼此心有靈犀一點通，甚至將牠當作性幻想對象。只可惜非洲蟑螂壽命短暫，篠原曇花一現的「初戀」也宣告結束。麗莎過世後，他懷著虔誠之心將麗莎吞下肚，並稱如此一來麗莎便可以永遠活在他身體裡。

去年筱原和東京一間拉麵店合作，推出「蟋蟀拉麵」，吸引不少愛挑戰的饕客朝聖。圖擷自...
去年筱原和東京一間拉麵店合作，推出「蟋蟀拉麵」，吸引不少愛挑戰的饕客朝聖。圖擷自YouTube
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據日媒採訪報導，筱原從小就對昆蟲展現極高的熱情，直到19歲才鼓起勇氣和親友坦承。...
據日媒採訪報導，筱原從小就對昆蟲展現極高的熱情，直到19歲才鼓起勇氣和親友坦承。圖擷自YouTube
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