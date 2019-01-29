真愛「父女戀」！29歲嫩妹閃婚65歲阿公 婚後夜夜笙歌

2019-01-29 15:40 聯合新聞網 綜合報導



英國一名65歲喪偶老人，兩年前在古巴邂逅29歲的亞利札，兩人一見鍾情，不久便互許終生，在眾人祝福下完婚。圖擷自《太陽報》 分享 facebook

只要有愛，年齡不是問題！英國有一名65歲喪偶老人利亞姆（Liam Woolnough）兩年前在古巴旅遊時，邂逅29歲風姿綽約的亞利札（Yaritza Buelga），兩人一見鍾情隨即陷入愛河，相戀不到一個月就閃電結婚。儘管利亞姆的年紀比亞利札的爸爸足足大了9歲，雙方親友依然支持兩人步入禮堂，這段「父女戀」也傳為佳話。

據英國《太陽報》報導，來自英國柯芬特里（Coventry）的利亞姆在2010年失去摯愛妻子後便清心寡慾，兩年前他到古巴渡假，卻依舊鬱鬱寡歡，於是他縮短原先四週的假期，打算提前回家。搭機前他到海灘漫步，意外遇見了面容姣好、身材火辣的亞利札，兩人互看對眼並留下聯絡方式。

自此亞利札和利亞姆每天「熱線你和我」、訊息來回數十封，亞利札也透露，兩人不但無話不談，在電影、時尚及飲食方面也興趣相投，床第之間更是相當契合，「遇到彼此後人生都完整了」。幾週後，利亞姆深信亞利札就是他的夢中情人，於是飛回古巴，在亞利札的手指上畫了一枚戒指並向她求婚。

亞利札回憶，初見利亞姆時以為他只有50歲左右，後來才得知他比自己爸爸年長。不過亞利札並不在意年齡差距，她只想一輩子照顧利亞姆。對此，亞利札的家人出乎意料的贊成這樁相差36歲的婚事。而孤身一人的利亞姆沒有後顧之憂，表示兩人的愛相當堅定，希望可以像一般夫妻廝守終生。

去年底，利亞姆和亞利札在眾人祝福下完成婚禮、喜悅溢於言表，他們還提到婚後每天早晚「翻雲覆雨」不嫌累，反而讓彼此關係更加緊密。目前利亞姆正積極申請移民古巴，兩人也計畫在當地買下一間房子、豢養一隻拉布拉多犬及一缸的魚，幸福度過餘生。