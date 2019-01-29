靠催眠和下藥 醫生自稱「皇上」操控10女當性奴

2019-01-29 12:41 聯合新聞網 綜合報導



受害女子因被催眠和受藥物影響，成為醫生的性奴。示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

一名馬來西亞的脊骨神經科醫生，最近被揭露靠著催眠術及藥物控制女性，在20年間使喚10多名不同的女子做他的性奴，被控制的女子們除了如同夫妻般的與他共同生活，還自動上繳錢財供其花用。

據馬來西亞的「中國報」報導，這名醫生靠著催眠術及藥物迷惑住多名女子的心神，將她們當成自己的玩樂對象。這些女子都是曾經到過其診所看病治療的病人或家屬，在往來一陣子之後便失去理性，拋開原本的生活不顧一切的和醫生在一起。

被迷惑的對象據悉不乏名人以及當地的皇室成員，這些女子不但和無良的醫生其發生關係、被拍下裸照，還會將自己的錢財和貴重物品通通交出。從曝光的照片中可看出，這些女子因處於被催眠狀態臉上往往呈現呆滯或傻氣的笑容，顯然神智不清。

這起事件起於三名被迷惑女子的家人感到不對勁，透過網路媒體、私家偵探及探視等過程發現醫生可疑的行徑從而報警。

這三名女子的年齡分佈於30到50歲之間，都辭掉自己原有的工作白天跟隨醫師在診所工作，晚上下班後便一起回家，並且只服用對方提供的「神水」。回家後醫生規定女子們都要稱呼他為「皇上」，而他則視女子們為他的妻子。被迷惑的女子們不但皆和家人鬧翻，其中兩名還和自己的丈夫離了婚。

雖然女子的家人們已透過警方查案揭開了醫生催眠、下藥的行徑，但是受害女子們卻不願提告與指證，很可能是因為對方持有裸照與其他不雅檔案等把柄而不願滋生事端。