親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

整鼻半年後近照曝光！太陽花女王劉喬安讓人認不出

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

靠催眠和下藥 醫生自稱「皇上」操控10女當性奴

2019-01-29 12:41聯合新聞網 綜合報導

受害女子因被催眠和受藥物影響，成為醫生的性奴。示意圖。圖片來源／ingimage
受害女子因被催眠和受藥物影響，成為醫生的性奴。示意圖。圖片來源／ingimage
分享

一名馬來西亞的脊骨神經科醫生，最近被揭露靠著催眠術及藥物控制女性，在20年間使喚10多名不同的女子做他的性奴，被控制的女子們除了如同夫妻般的與他共同生活，還自動上繳錢財供其花用。

據馬來西亞的「中國報」報導，這名醫生靠著催眠術及藥物迷惑住多名女子的心神，將她們當成自己的玩樂對象。這些女子都是曾經到過其診所看病治療的病人或家屬，在往來一陣子之後便失去理性，拋開原本的生活不顧一切的和醫生在一起。

被迷惑的對象據悉不乏名人以及當地的皇室成員，這些女子不但和無良的醫生其發生關係、被拍下裸照，還會將自己的錢財和貴重物品通通交出。從曝光的照片中可看出，這些女子因處於被催眠狀態臉上往往呈現呆滯或傻氣的笑容，顯然神智不清。

這起事件起於三名被迷惑女子的家人感到不對勁，透過網路媒體、私家偵探及探視等過程發現醫生可疑的行徑從而報警。

這三名女子的年齡分佈於30到50歲之間，都辭掉自己原有的工作白天跟隨醫師在診所工作，晚上下班後便一起回家，並且只服用對方提供的「神水」。回家後醫生規定女子們都要稱呼他為「皇上」，而他則視女子們為他的妻子。被迷惑的女子們不但皆和家人鬧翻，其中兩名還和自己的丈夫離了婚。

雖然女子的家人們已透過警方查案揭開了醫生催眠、下藥的行徑，但是受害女子們卻不願提告與指證，很可能是因為對方持有裸照與其他不雅檔案等把柄而不願滋生事端。

馬來西亞裸照
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

真愛「父女戀」！29歲嫩妹閃婚65歲阿公 婚後夜夜笙歌

2019-01-29 15:40

愛蟲成痴！日男從小大啖昆蟲 性幻想對象是蟑螂

2019-01-29 17:05

抱病上班竟獨獲92億元 貨車司機當場宣布「退休」

2019-01-28 21:50

結縭70年夫妻牽手同辭世 失智婦唯一惦記「我的老伴」

2019-01-28 20:23

美國男大學生遊日被關9個月 只因酒醉打破一盞燈

2019-01-28 14:57

英國女整天看到裸體和陰道 罹強迫症看A片減輕症狀

2019-01-28 14:06

影／神準「功夫老母」！飛天拖鞋正中30公尺外女兒

2019-01-27 17:46

史上最年輕冰后 13歲華裔劉美賢 美花滑奪冠

2019-01-27 14:38

付不出28塊車錢被司機丟包 女醫學生零下20℃凍死

2019-01-26 21:30
看更多

熱門文章

抱病上班竟獨獲92億元 貨車司機當場宣布「退休」

2019-01-28 21:50

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

2019-01-29 09:59

前Google女主管 挖出網路酸民真面目

2019-01-29 01:33

美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

2019-01-29 06:07

靠催眠和下藥 醫生自稱「皇上」操控10女當性奴

2019-01-29 12:41

義大利麵放5天後微波 青年加熱吃後猝死

2019-01-29 13:36

結縭70年夫妻牽手同辭世 失智婦唯一惦記「我的老伴」

2019-01-28 20:23

「世上最寂寞的鴨子」28日死亡

2019-01-28 17:58

日實施搭機行李新規定 含易燃液體、氣體化妝品要限量

2019-01-28 23:14

中國業績不佳 美股一片哀號

2019-01-29 05:28

美將出兵委內瑞拉？波頓筆記露餡：派5000美軍至哥國

2019-01-29 11:55

南韓大媽在曼谷機場拒檢查 竟對安檢呼巴掌

2019-01-28 19:00

斬斷金脈 傳英國拒馬杜洛提領368億元黃金

2019-01-28 17:57

德意志電信警告 禁用華為設備將使歐洲5G落後中美

2019-01-29 10:19

費德斯坦：川普打貿易戰的算計…

2019-01-29 01:04

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟

2019-01-29 16:43

美起訴孟晚舟 陸官媒開炮 痛斥美趕盡殺絕

2019-01-29 11:13

真愛「父女戀」！29歲嫩妹閃婚65歲阿公 婚後夜夜笙歌

2019-01-29 15:40

哈台熱！日節目預測今年必賣商品 大同電鍋登第2

2019-01-29 13:34

美宣布制裁委內瑞拉國營石油公司

2019-01-29 05:31

川普要斷委內瑞拉馬杜洛金脈 限油或禁運？怕下手太重

2019-01-28 23:39

美股早盤重挫逾330點 受輝達等企業財報不佳拖累

2019-01-28 23:13

罕見！川普轟最愛電視台：對邊界牆了解不如假新聞媒體

2019-01-28 17:50

時機太巧合！美中貿易談判前夕美起訴華為 對中施壓？

2019-01-29 08:50

跨性別的他關女子監獄 女受刑人放話「很哈他」

2019-01-28 19:43

這隻鳥有十隻腳？ 背後原因超暖心

2019-01-29 09:42

教宗訪問巴拿馬 台灣青年披國旗代表亞洲奉酒

2019-01-28 19:02

美國加強施壓 公布對華為和孟晚舟起訴書

2019-01-29 07:07

一顆螺絲 揭露蘋果為何難以「美國製造」？

2019-01-29 11:27

驚！英研究：脫歐十年後 死於這疾病的人數將大增

2019-01-29 10:43

梅根凱特宮鬥劇讓粉絲入戲互罵 英雜誌：認真就輸了

2019-01-28 18:39

釘子戶怎處理？日本明石市長：放火燒了

2019-01-29 14:11

美起訴華為、孟晚舟 羅斯：與美中貿易談判無關

2019-01-29 08:00

Nvidia等指標性企業財報示警 道瓊重挫逾200點

2019-01-29 06:54

限油或禁運？ 扳倒馬杜洛 美怕下手太重

2019-01-29 00:10

劉鶴訪美前夕 WTO介入調查美中貿易戰

2019-01-28 19:11

雷達糾紛擴大 日韓停止軍事交流

2019-01-29 00:01

涉教堂爆炸案 杜特蒂下令碾碎阿布沙伊夫

2019-01-28 22:09

日本九州大分湯屋 打破刺青客禁入傳統

2019-01-29 09:45

美起訴華為 環時諷：陣仗大但心虛

2019-01-29 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top