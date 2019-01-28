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抱病上班竟獨獲92億元 貨車司機當場宣布「退休」

2019-01-28 21:50聯合新聞網 綜合報導

紐約布魯克林一名貨車司機，去年聖誕假期後，為了家計抱病上班，途中花費5美元購買彩...
紐約布魯克林一名貨車司機，去年聖誕假期後，為了家計抱病上班，途中花費5美元購買彩券，沒想到卻幸運獨得2.98億美元。圖擷自《紐約每日新聞》
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一夜致富！美國紐約布魯克林一名貨車司機強森（Dave Johnson），去年聖誕假期後抱病堅持上班，當天花了身上僅存的5美元（約新台幣154元）購買一張威力球彩券，結果卻幸運獨得2.98億美元（約新台幣92億元），讓強森興奮直喊「我發財了！」，並即刻辭去工作，準備好好享受退休生活。

《紐約每日新聞》報導，56歲的強森來自牙買加，是一家食品公司的貨車司機，已婚並育有3名子女。他無奈表示自己每年聖誕節期間幾乎都會掛病號，但為了家計仍然堅持抱病出勤，只求能多賺點錢。去年12月26日，他一如往常在林登大道（Linden Lane）一間加油站買了彩券。隔天因病情加重，強森請假在家休養，也沒能去察看中獎號碼。

強森轉述，幾天後公司同事來電和他分享該處加油站開出大獎，當時他還不以為意、和同事感嘆「自己沒那麼好運」，想不到最後前往對獎發現「幸運兒」竟然真的是自己。強森當下欣喜若狂，開心地又叫又跳，並立刻請辭回家，他透露「這個工作很辛苦，我一直想要辭職，現在終於可以不用再做了。」

據悉，彩券獎金扣稅後仍有1.14億美金（約新台幣35億元），被問及該如何使用這筆意外之財，強森表示他除了會與律師合作，組建一個專業團隊來管理投資，也想要入手一台紅色保時捷，並計畫在紐約置產。

當天強森一如往常前往林登大道上的加油站，順手購入威力球彩券，結果卻一夜致富，讓他...
當天強森一如往常前往林登大道上的加油站，順手購入威力球彩券，結果卻一夜致富，讓他興奮辭去工作。圖擷自《紐約每日新聞》
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