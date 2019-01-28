結縭70年夫妻牽手同辭世 失智婦唯一惦記「我的老伴」

2019-01-28 20:23 聯合新聞網 綜合報導



澳洲一對老夫妻結髮70年，本月初在療養院一起攜手走向生命終點。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

「執子之手，與子偕老」的愛情看似平凡卻彌足珍貴，澳洲一對高齡夫妻結縭70年，92歲的老公佛朗西斯（Francis Ernest Platell）不離不棄、悉心照料90歲罹患阿茲海默症的老婆諾瑪（Norma June Platell），雖然兩人接連因病倒下住進療養院，直到生命盡頭仍不忘緊握彼此雙手，甚至連醫生都無法判定誰先離世，只好宣布兩人「同時辭世」。

見證了愛的真諦，女兒亞曼達（Amanda）紀錄下爸媽的生命歷程並投書《每日郵報》，感人的故事也引起網友廣大迴響。她透露，三年前醫生曾直言罹患阿茲海默症的媽媽諾瑪無法撐過當年的聖誕節，不過在佛朗西斯的陪伴照顧下，即使病況日漸惡化，她仍堅忍的活下去。

隨著諾瑪病情急轉直下，她不但失去生活能力，甚至連話都說不出來，家人只好將她送進療養院。亞曼達回憶，儘管媽媽已氣若游絲，吐出的最後一句話仍是「我的老公」。然而對爸爸而言，「有媽媽的地方就是家」，他每天堅持到療養院探望媽媽，替她梳洗、餵食，直到歷經摔倒和輕微中風後，體力再也無法負荷，自己也住進療養院，夫妻倆同一間房、床靠著床，繼續相伴在側。

本月6日，諾瑪突然呼吸異常，佛朗西斯的狀況也不穩定，等到護理師進房查看時，兩人已安詳的牽著手、雙雙離世，由於時間太過接近，醫生只好判定「同時過世」。葬禮當天，兩人的棺材緊靠擺放著，猶如佛朗西斯總是保護著諾瑪，「依偎在彼此身旁」。亞曼達寫道，她最後走進花園摘了一株新鮮的雞蛋花，用白色緞帶繫在媽媽棺材上，除了向爸媽告別，也紀念兩人永恆不渝的愛。