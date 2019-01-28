英國女整天看到裸體和陰道 罹強迫症看A片減輕症狀

2019-01-28 14:06 聯合新聞網 綜合報導



英國女生蘿絲‧卡特萊特(Rose Cartwright)罹患純強迫症(Pure O)，會看到裸體小孩或是把物品看成女性的陰道。圖擷自 Mirror 鏡報（1/25） 分享 facebook 英國女生蘿絲‧卡特萊特(Rose Cartwright)罹患純強迫症(Pure O)，她的症狀是看到裸體小孩或是把物品看成女性的陰道，而且無處不在，她也會看到別人和自己的裸體，最後是靠看A片來減輕症狀。

據英國「鏡報」(Mirror)報導，卡特萊特15歲時跟家人一次晚餐時，開始出現症狀，當時她腦中不斷感受到裸體小孩的畫面。從那天開始，她的病情日漸加劇，她不時感受到家人裸體圍繞著她，她更看到電視節目背景變成女性陰道。她一度強迫自己不要去想裸體小孩，但是越這樣卻感受到更多。17歲時她和朋友一起玩賓果遊戲，當時滿腦子閃現的都是她朋友裸露的胸部。她曾懷疑自己是女同性戀者，也有想開車自殺的念頭。

卡特萊特表示這種情況真的很難啟齒告知家人，妳能想像「一個青春期的青少年，要如何告訴父母，自己整天想的都是跟妹妹做愛，一天至少想好幾千次」。最後在正常醫療管道的協助下，醫生診斷出她為「純強迫症」(Pure O)患者，而醫生提出的改善方案就是一天至少看3次A片，而且每星期她都要接受45分鐘的暴露和反應預防治療，看A片治療後，有效改善她的強迫症狀。

卡特萊特也把她自己故事改編成劇本，在英國的電視節目中播出。