史上最年輕冰后 13歲華裔劉美賢 美花滑奪冠

2019-01-27 14:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



年僅13歲的華裔花式滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)，25日晚間在底特律舉行的美國花式滑冰錦標賽中拿下女子單人冠軍。 美聯社 分享 facebook 年僅13歲的華裔花式滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)，25日晚間在底特律舉行的美國花式滑冰錦標賽中拿下女子單人冠軍，成為這項美國最重要花式滑冰比賽史上最年輕的冠軍；劉美賢並有希望進軍2022年冬季奧運。

「今日美國報」與美聯社報導，劉美賢在這場賽事中成功完成兩次三周半跳(triple axel)，而原本積分領先的衛冕者田內爾(Bradie Tennell)在長曲項目跌倒一次，緊跟著上場的劉美賢則以完美表現勝出。

來自舊金山灣區的劉美賢拿到143.62分，以總分217.51分奪冠，田內爾以213.59分贏得亞軍。

劉美賢24日成為史上第三位在全美比賽中俐落完成三周半跳的滑冰選手，25日更成為史上第一位在一項比賽中完成兩次三周半跳的選手。

她在賽後受訪時說：「我打破了個人紀錄，實在太高興了，在長曲項目做得很流暢。」

在劉美賢之前，塔拉．李平斯基(Tara Lipinski)是美國花式滑冰錦標賽最年輕的冠軍紀錄保持人，她在1997年14歲時贏得冠軍，而劉美賢還要再半年才滿14歲。

目前擔任國家廣播公司(NBC)體育新聞評論員的李平斯基，25日也在比賽現場，她受訪時說：「紀錄就是要打破的，很榮幸被她(劉美賢)打破，她太有才華了。」

拿下全美冠軍後，國際比賽的大門已經為劉美賢打開，只是按照現行規定，她得等到16歲才有資格參加國際比賽，剛好可以趕上2022年的冬季奧運。

報導指出，美國代表隊從2006年以來，就沒有在冬季奧運的女子花式滑冰比賽拿下任何一面獎牌，但隨著劉美賢的崛起，她已經成為美國花式滑冰界的新希望。

劉美賢於2005年8月8日出生於加州克洛維斯(Clovis)，目前住在東灣的列治文市，父親劉俊來自中國四川省，是一名執業律師。

2018年11月她贏得美國滑冰錦標賽的分區冠軍後，劉俊受訪時曾說：「希望她的三周半跳能在本季中表現得更俐落和一致，我們或許會在全國比賽季後，開始訓練她的四周半跳。」