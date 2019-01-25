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性感歌手解放雪白爆乳 網友瘋：好想當那把吉他

2019-01-25 21:18聯合新聞網 綜合報導

日本歌手藤田惠名性感的造型，讓不少網友直呼「好想當那把吉他」。圖片來源／PTT
日本歌手藤田惠名性感的造型，讓不少網友直呼「好想當那把吉他」。圖片來源／PTT
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看她的表演，讓你不知道眼睛該往哪裡擺！日本性感歌手藤田惠名擁有一對傲人的F奶，不吝嗇展現好身材的她，常以特殊的半裸裝扮上台表演。近日她的宣傳照出爐，不少網友看了血脈賁張，直呼「好想當那把吉他」。

藤田惠名從地下歌手起步，曾接受專業學校的培訓，但卻沒有造成廣大的迴響，單曲的銷量也不見起色。直到後來她參與「ミス東スポ2014」的選拔，沒想到竟「一脫成名」成功引起媒體注意，才讓她逐漸翻紅。

1990年出生的藤田惠名不僅是創作型歌手，更是知名的寫真女星，大膽的風格也讓她擁有一票死忠的粉絲。藤田惠名在節目訪談中提到，自己的收入相當高，擔任歌手、寫真模特兒及出演電視節目，就能讓她月收入將近45萬日幣（約新台幣13萬元）。

而藤田惠名也表示，儘管因為拍攝寫真而得到大家的關注，但她並未忘記自己喜歡唱歌的這件事，未來她也將繼續為歌手的身份而努力。近日藤田惠名也發行了新單曲，宣傳照一出隨即引發話題，網友看到紛紛大讚「真的凍未條」！

台灣網友隨後將藤田惠名的照片分享到PTT，接近全裸的造型搭配身前的吉他，若隱若現的好身材，讓網友讚嘆真的好「兇」。網友也紛紛留言回覆，「我好想當那把吉他」、「放開那把吉他，它是我的」、「我比較想要那把琴」。

藤田惠名不吝嗇展現好身材，時常在IG大秀性感照。圖片來源／藤田惠名個人IG
藤田惠名不吝嗇展現好身材，時常在IG大秀性感照。圖片來源／藤田惠名個人IG
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