英緝毒犬業績太好惹怒黑幫 開百萬賞金要牠狗頭

2019-01-25 17:07 聯合新聞網 綜合報導



英國一隻緝毒犬因為能力太強，惹怒犯罪集團，開賞金要拿下牠的頭。圖片來源／ WalesOnline 分享 facebook

英國有一隻緝毒犬，在其工作期間破獲多起菸草走私，共計揪出價值600萬英鎊（台幣約2.4億元）的私菸。結果因為牠的緝毒能力太強，引發犯罪集團不滿，懸賞2萬5千英鎊（台幣約100萬元），要拿下牠的頭。

綜合外媒報導，一隻名為史坎普（Scamp）的緝毒犬，在工作的五年間，已經揪出價值共計600萬英鎊的私菸。史坎普強大的嗅覺和狩獵天賦，協助英國伯明罕、索塞克斯、北安普頓等地的警方破獲私菸。

但史坎普的強大緝毒能力，對長期走私的不法份子來說，構成了龐大威脅，讓許多走私商和黑市交易商非常頭痛，更因此盯上了史坎普。負責訓練史坎普的男子菲利普斯（Stuart Phillips）受訪時表示，「這些走私商被狗狗的效率嚇壞了，不得不採取行動」。

菲利普斯同時也是一家專門訓練搜救、緝毒犬的公司的老闆，他表示，公司的經營也因此受到影響，「去年我們不得不停止某地的營業，因為有人懸賞2萬5千英鎊要牠的頭」。

菲利普斯表示，自己也常遇到死亡威脅，「車子的擋風玻璃被砸碎，輪胎也被刺破」。他認為這與犯罪集團有關，也已通知有關當局。菲利普斯也坦言，「當你惹惱一些非常令人討厭的人時，這些事是可以理解的」。