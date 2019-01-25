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嫌乘客體味太重 美國航空把一家人趕下飛機

2019-01-25 16:34聯合新聞網 綜合報導

男子表示自己和家人並無體味，認為美國航空是因為宗教因素才把他們趕下飛機。圖片來源...
男子表示自己和家人並無體味，認為美國航空是因為宗教因素才把他們趕下飛機。圖片來源／NBC
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美國有一名男子和他的家人，近日遭航空公司趕下飛機，原因是乘客和機組人員認為這家人體味太重。該名男子隨後指控航空公司是因為他們是猶太人的關係，才把他們趕下飛機；航空公司方面則堅稱當中並無宗教因素。

據《NBC》報導，美國一名36歲男子約西（Yossi Adler）帶著妻子珍妮（Jennie Adler）和19個月大的女兒，到邁阿密度假，沒想到當他們搭乘飛往底特律的航班時，遭航空公司趕下飛機。

約西受訪時表示機組人員告訴他，有乘客抱怨他們的體臭。隨後約西一家人被趕下飛機，而他也將和地勤人員對話的過程錄下。影片中，約西堅稱自己是因為宗教原因而被趕下飛機，並不斷說「這裡沒有人有體臭」。

影片中，地勤人員更冒出一句，「你現在是說你出於宗教原因，所以不洗澡，是這樣嗎？」，隨後約西回答「不，不是！我每天都有洗澡。我是說你因為宗教因素把我踢下飛機」。

約西隨即指控美國航空（American Airlines）是因為他們是猶太人，才把他們趕下飛機。美國航空則堅稱當中並無宗教因素，同時在聲明中指出原因為「幾名乘客和我們的機組人員都抱怨他們的體臭」，並表示「已提供這家人住宿和膳食，也已重新預訂飛往底特律的航班」。

但約西始終堅持他沒有體臭，澄清自己和妻子起床第一件事就是洗澡，並表示「航空公司仍然沒有說我們其中哪一個人有體味，是我？我的妻子？還是我的孩子？」。

而美國過去就曾出現將體臭和種族連結在一起的狀況，一名在休士頓大學任教的教授，2017年時傳訊息，呼籲來自印度和東南亞的學生要注意體臭問題。

而該事件在近期爆出後，休士頓大學並未對教授採取任何處分，並表示教授是出於好意，目的是讓學生了解美國普遍的衛生習慣，以避免學生遇到尷尬的情境。

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