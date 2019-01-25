森林中發現人肉塊 同事驚恐自首「參與肢解過程」

2019-01-25 10:14 聯合新聞網 綜合報導



當地居民在泰國羅勇府附近的森林保護區發現屍塊。圖擷自 khaosod 分享 facebook

殺了人還能冷靜肢解屍體，兇手罪不可赦。在泰國羅勇府的森林區，近日發現遭人肢解的一具男屍，死者為失蹤3日的南韓籍男子崔明勛（Myonghoon Choi）。不久崔男的同事韓籍金海雲（Kim Hae-Un）向當地南韓大使館自首，他親眼目睹了崔男遭人分屍的驚悚時刻。

根據《khaosod》報導，泰國近日發生了一起兇殺肢解案，當地居民於本月21日在羅勇府附近的森林保育區發現了一名男子的屍塊被裝在黑色塑膠袋中，而距離屍體地點的5公里外，也發現了兩個裝著屍塊的旅行包，警方摸不著頭緒時，32歲嫌疑人金海雲在南韓大使館人員陪同下向泰國警方自首。

金海雲供稱，他是一名程式工程師，與38歲死者崔明勛及另外兩名同為韓籍的男子在泰國從事「線上足球賭博」的操作員。當日他們發現有錢不見，懷疑是崔男偷的，在雙方激烈爭執下，另兩名男子將崔男痛毆致死，2人威脅金海雲不可聲張此事，並要求金海雲加入毀屍滅跡的工作。

2人警告金海雲，若是不加入他們的犯罪行為，那金海雲的下場就跟崔男一樣，於是3人一起將崔男的屍體肢解，並把現場清理乾淨，將屍塊丟入森林中。事後，金海雲擔心自己會被以謀殺的罪名起訴，於24日凌晨1時向大使館求助，並向泰國警方自首，而另外兩名涉嫌殺害崔男的韓籍男子已逃逸。

目前，警方仍在尋找遺體缺失的頭部、左腿及左臂，不排除有被附近野狗叼走的可能，並持續追查2名涉案的男子，這起兇殺案也讓當地居民人心惶惶。