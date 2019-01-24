她被迫嫁「智能障礙者」 新婚夜遭婆婆指揮行房

2019-01-24 17:23 聯合新聞網 綜合報導



英國印度裔女子桑妮20歲時被迫嫁給素未謀面的男子，婚後才知丈夫患有學習障礙、生活起居無法自理，甚至在婆婆指示下被迫行房。圖擷自《太陽報》 分享 facebook

對於大多數女性而言，能與愛人結婚生子、共度餘生是美好的憧憬，但對英國女子桑妮（Sunny Angel）來說卻並非如此。她在20歲時遵循父母命令與一名素未謀面的男子結婚，婚後才發現丈夫患有學習障礙，什麼事都得聽從「媽媽指令」。不過最令她傻眼的是，新婚之夜被迫和丈夫行房，一旁還站著刻薄的婆婆，不時指導兒子如何進行床第之事；日後更是對她頤指氣使、百般虐待，最後桑妮再也承受不住折磨、崩潰送醫才得以結束這場噩夢。

據《太陽報》報導，現年40歲的印度裔女子桑妮在英國出生長大，從小父母有計畫性的扶養她，隨著桑妮逐漸長成亭亭玉立的少女，她的父母便將她的身高、體重、罩杯以及人格特質張貼在印度包辦婚姻的網站上，供人瀏覽「選購」。不久英國利物浦（Liverpool）一名25歲男子阿賈伊（Ajay）開始與桑妮通信、並講過幾次電話，聊天過程中對方承諾會善待桑妮如公主。

桑妮在婚禮前幾周才初次和未婚夫見面，當時她已警覺事情不太對勁，眼前恐慌心情溢於言表的男子，和先前通話時完全判若兩人，不過她意識到為時已晚，即使再不情願，也依父母之約嫁給阿賈伊，並於1999年5月舉行了「葬禮般」哀輓的婚禮。新婚之夜，她遭受到此生莫大的恥辱與痛苦，因為她有過被性侵的經歷，原先結婚條件明示桑妮不用履行行房義務，但她的婆婆為了抱孫，不但事前陪同兒子觀看色情片，當晚甚至站在房門口逼迫丈夫「性侵她」，若不從就會挨打。無法自理的阿賈伊完事後，竟一邊玩玩具士兵，一邊詢問母親「可以吃巧克力嗎？」。

後來桑妮承受不了婆家虐待，崩潰送醫後才得以離婚、逃離夢魘，前年她將強迫婚姻的悲慘經歷撰書出版，盼獲大眾關注。圖擷自《太陽報》 分享 facebook

隨後，婆家除了併吞了桑妮1萬英鎊（約新台幣41萬元）的嫁妝，還把她當成女僕，使喚她打掃房子到凌晨，更不准她吃東西。桑妮也慢慢了解到，她的丈夫不識字、無法讀寫，心智年齡如一名孩童，無法自己上廁所吃飯，甚至被婆婆當作敲詐勒索的籌碼。為了保命桑妮只能忍氣吞聲，過著生不如死的生活，直到她因崩潰住進醫院治療，父母前來探望才驚覺自己將女兒推入火坑、斷送她的人生。

一年後，桑妮在經歷英國法律漫長的判定後順利離婚，不過返回娘家的她卻得因印度教義飽受異樣眼光的折磨。桑妮將被迫結婚的慘痛經歷寫成回憶錄《羽翼》（Wings）並於2017年出版，目前她與英國警察、法官、慈善機構和遭受虐待的受害者合作，希望能提高大眾對於強迫婚姻和榮譽虐待的關注，拯救更多受虐女性。

據《衛報》報導，英國政府在 2014-2016年之間獲報3,546件和強迫婚姻有關案例，同一時期，當地非政府組織的熱線電話就有2萬2千多通電話通報，2017年更高達近萬通，不過政府報告也指出這些統計數字恐是冰山一角，無法反映真實全貌。