俄羅斯男外遇把台妻送精神病院 2小孩認「小三」當新媽媽

2019-01-24 11:38 聯合新聞網 綜合報導



小三直接找上門，與丈夫與小孩一同出遊，事後又返家要求女子煮飯給他們吃。圖擷自 Facebook 分享 facebook

是可忍，孰不可忍。一名台灣女子與在台生活的俄羅斯人結婚7年多，育有1子1女的他們看似幸福，直到丈夫因工作不順全家人搬回莫斯科居住後，俄羅斯男竟然外遇找小三，這名跋扈的小三不僅將她趕出家門，還不讓她見小孩，女子只好採取法律途徑訴請離婚，她也在臉書上創立「我的俄羅斯丈夫和他的第三者My husband & his mistress」，將丈夫外遇的故事鉅細靡遺的寫出。

這名台灣女子在臉書上將故事分成數集，以第一人稱的角度寫出自己的委屈與憤怒。女子表示，一家四口在2017年初搬到莫斯科，同年10月她帶孩子回台灣探親，隔（2018）年2月他們回到莫斯科後，她發現丈夫有外遇的跡象發生，某天晚上她詢問丈夫，豈料丈夫突然對她掌摑，女子表示「我不敢相信家庭暴力這種事情竟會發生在自己身上，以前大家眼中的模範丈夫，瞬間成為另一個有暴力傾向的人。」

外遇事實曝光後，丈夫變的大膽妄為，時常不經過她同意，就帶小孩跟小三到公園玩，有次小三直接找上門，與丈夫與小孩一同出遊，事後又返家要求女子煮飯給他們吃，彷彿女子才是這個家庭的外人，「第三者以一副勝利者的姿態坐在我家悠哉的喝茶聊天。」

更可惡的是，這位俄羅斯男利用女子不懂俄文的弱點，在2018年7月底兒子生日當天，將女子送到精神病院，將她貼上有「精神分裂症」的標籤，因為語言的隔閡女子無法反駁，2018的8月中旬，女子被丈夫接到婆家軟禁48個小時，女子表示「就在身上沒有護照、手機和鑰匙的情況下，我被軟禁了兩天，最後在我強烈要求之下他才給我手機和鑰匙，但是護照仍被他扣留」。

後來因女子母親生重病，俄羅斯男才願意還她護照，她回台後，俄羅斯男斷絕孩子與她的聯繫，讓女子無法得知孩子的近況。女子在母親的狀況好轉後，立刻飛到莫斯科探視孩子，一開始俄男與小三還不讓女子進去家裡找小孩，女子強烈要求下她只獲得15分鐘的探視時間，小三還在一旁不斷干擾小孩「快告訴她妳們聽不懂中文了」、「你們應該要習慣新媽媽，忘記這個舊媽媽囉」等諷刺話語。

俄羅斯男遭網友肉搜出，竟然是上過節目大談文化差異的人。圖擷自 Facebook 分享 facebook

俄羅斯男與小三不斷阻止女子與小孩見面，連小孩的生日都不讓她送禮，甚至不讓孩子去幼稚園，防止她們母子相聚，女子表示「由於離婚程序尚在進行，但丈夫早已將她逐出家門讓小三進屋，徹底踐踏我身為母親的自尊」。

女子也強調，俄男的惡行讓他的好兄弟紛紛與他斷交，小三的手段及價值觀有嚴重偏差，而俄男的母親也支持兒子與小三的行為，女子直言「如果讓這些人來教育我的孩子們，那豈不是完了？」，女子只希望透過網路的力量讓小孩回到她身旁，也讓正義還他們一個公道。

而網友看完紛紛表示「渣男不分國籍」、「遇人不淑，深感同情遺憾」、「異國婚姻告訴我們一定要學好當地語言才有自我辯解的能力」，也有網友怒批「有種自己生孩子，幹嘛搶別人孩子！」、「當一個男人不愛的時候 所有都能成為理由」、「男生是那個以前上WTO的亞聖」。