打死不喝水！男喝下20年來第一口開水 生理反應超激烈

2019-01-24 11:52 聯合新聞網 綜合報導



男子表示自己已經20年沒喝過白開水了。圖擷自南韓「大國民 talk show」節目。 分享 facebook

最近健康意識慢慢興起，鼓勵民眾少喝含糖飲料，既可以改善皮膚狀況又能提高代謝率，但還是有很多人改不掉喝飲料的習慣。南韓一名30歲的男子居然維持了20多年「只喝飲料不喝水」的生活，連朋友都看不下去，勸他這樣下去很快就會死。

在南韓「大國民 talk show」節目中一名男子分享了自己的煩惱，表示自己的一位朋友20年來從來不喝水，不論是生病還是吃藥都無法讓他嚥下一口水，平常總是只喝飲料，甚至喝可樂吞藥。不論他苦苦相勸或出言相逼，說出「這樣下次你很快就死了」的威脅也制止不了，反而還回應「死就死吧」。

隨著年歲增長加上只喝飲料，男子的身材從精壯變發福，體重增加了30公斤。圖擷自南韓「大國民 talk show」節目。 分享 facebook

長期滴水不沾的習慣讓這位飲料男的身體出了狀況，除了有嚴重的便祕、胃潰瘍，原本精壯的身材也因只喝飲料增長了30公斤肥肉。六年前飲料男患了尿結石，醫生同樣警告他「只能靠喝水解決，不喝的話很快就會死」，他卻反問「喝啤酒不行嗎？」。現場的來賓詢問他一天上廁所的次數，得到「小便一天一次吧」的驚人頻率，當場嚇壞了眾人。

節目現場準備了三杯飲料想要測試他的耐受力，第一杯維他命檸檬水已讓他招架不住吐了出來，第二杯牛蒡茶則勉強喝了下去，主持人端出第三杯其實是水的特製飲料讓他喝下時，他再次吐了出來表示「怎麼這麼像水」，誠實反應只要是水就喝不下去。

分析之後發現，這位不喝水的男子9歲那年在鄉下奶奶家喝到了地下水，又怪又腥的味道讓他當時立即作嘔，從此之後產生陰影再也不願意嘗試。男子不喝水的習慣已讓他身體頻出狀況，他的家人也相當擔心常常烹煮決明子水、栗米茶讓他試著喝喝看，但他無法順利喝下。主持人見他對牛蒡茶的反應還算好，鼓勵他日後從牛蒡茶開始，試著逐漸加點水慢慢往喝水之路邁進。