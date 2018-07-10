雄激素上升 恐讓男性出手更闊綽

2018-07-10 15:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合9日電



華頓商學院研究人員針對243名介於18歲至55歲之間的美國男性進行研究，研究顯示，當男性體內的雄激素（睪丸酮）上升時，男性的動物本能更明顯，也更容易消費更多奢侈品。 世界日報記者宋凌蘭／攝影 分享 facebook

賓州大學華頓商學院一項研究顯示，當男性體內的雄激素（睪丸酮）上升時，男性的動物本能更明顯，也更容易消費更多奢侈品，以凸顯自己的社會地位。

「洛杉磯時報」報導，華頓商學院研究人員針對243名介於18歲至55歲之間的美國男性，其中一組給予雄激素凝膠，另一組給予安慰劑，並且要塗滿上半身。

接著研究人員讓這些男性看五組照片，例如手錶、牛仔褲與西裝外套等，且每組都要選出自己喜歡的。

報導指出，每組照片各有兩張，照片內容在地位、權力與品質等三個層面各有其意義，例如若是手錶，受試者可以選擇非常耐用且體育風（象徵權力）的款式，或是精美而尊貴的款式（象徵地位）；若照片是牛仔褲，受試者可選擇製作精美又穿得久(象徵品質)的款式，或是比較時尚（象徵地位）的款式。

研究顯示，拿到雄激素的男性，體內雄激素水準上升，選照片時對於地位的重視就會勝過權力與品質；若要在權力與品質之間選其一，則沒有明顯偏好。

至於拿到安慰劑的男性，體內雄激素水準度沒有明顯變化，選照片時比較重視品質或權力，而非地位。

研究人員在這篇研究報告中指出，男性對於「地位的重視並非全體一致」，而且若實驗對象並非美國人，結果就可能不同，因為有些地區文化「不喜歡過度表達對於物質地位的重視」。

這篇報告也寫道：「男性在漂亮女伴的陪伴下，在體育賽事進行時與結束後，會感到雄激素的上升，而且在畢業典禮或離婚等人生重大事件之後也會。」

「我們研究顯示，在這種情境下，男性消費者可能更容易做地位型的消費，也可能覺得與地位相關的品牌訊息更吸引人。」