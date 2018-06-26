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12歲兒與21歲姊姊偷生子 母崩潰：想殺了她

2018-06-26 10:13聯合新聞網 綜合報導

美國一名21歲女子與小男孩發生關係，讓他12歲就當了爸爸。 圖／ingimage
美國一名21歲女子與小男孩發生關係，讓他12歲就當了爸爸。 圖／ingimage
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「姊弟戀」8歲的年齡差距不算大，但若一方是未成年，還生了小孩，問題可大了。美國一名21歲女子去年為現年13歲的男孩產下一子，讓男孩的母親十分憤怒，直呼「想殺了她」，事件曝光後女子也因觸犯性侵罪被警方逮捕。

美國奧克拉荷馬州21歲女子史蒂芬斯（Khadijah Stevens）原本是男孩家的常客，與其家人熟識。2015年時，19歲的史蒂芬斯趁著造訪男孩家的機會與他發生性行為，兩人這段關係維持了一段時間，隔年史蒂芬斯發現懷孕，去年生下了一名男嬰，當男孩升格為人父時年僅12歲。

儘管史蒂芬斯並未表明孩子的父親是誰，但男孩的家人早就懷疑他們有不正常的往來，只是多次追問男孩未果，甚至報警2次，男孩始終袒護著史蒂芬斯。直到今年初，男孩家人取得男嬰的DNA，檢驗之後終於證實雙方的確是親子，警方也介入調查。

事發地摩爾市的警長路易斯（Jeremy Lewis）痛斥史蒂芬斯，居然對那麼小的孩子做這種事，不僅病態，也犯下重罪。並指出即使兩人是情投意合，史蒂芬斯依然觸犯一級性侵罪。她目前已被逮捕，近日將接受審判。

男孩母親接受電視台採訪時，痛徹心扉的表示這件事毀了兒子的人生，事件曝光後她曾去找史蒂芬斯，「我幾乎要殺了她，我真的很想殺她」，並揪心的說「我兒子是無辜的，他只是個12歲的小孩」、「我這輩子再也再也不要看到她」。

遭警方逮捕的史蒂芬斯。 圖擷自WTVR CBS 6 Richmond 推特
遭警方逮捕的史蒂芬斯。 圖擷自WTVR CBS 6 Richmond 推特
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性侵兩性關係
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