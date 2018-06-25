拍片實測「書本可否擋子彈」 美網紅慘遭子彈射穿

2018-06-25 10:57 聯合新聞網 綜合報導



美國一位年輕Youtuber為了吸引網友注意，拍影片實測書本是否可以擋子彈，並說服女友朝自己開槍，結果子彈打穿書本，讓他當場喪命。圖截自每日郵報 分享 facebook

美國一名年輕Youtuber為了吸引更多的追蹤者，決定拍攝影片測試書本是否可以擋子彈。他遊說當時懷有身孕的女友朝著自己開槍，沒想到，子彈的威力太大，直接穿過他胸前抱著的書本，並且射中他的胸口，讓他當場死亡，而無辜的女友也因此遭判刑入獄。

根據《每日郵報》的報導，美國明尼蘇達州（Minnesota）一位22歲的男子路易茲（Pedro Ruiz），時常和女友佩蕾茲（Monalisa Perez）一同拍攝搞怪影片並上傳到Youtube，吸引網友注意。去年6月，路易茲突發奇想，想要測試百科全書是否可以擋下子彈，於是他準備了一本百科全書，在書上畫一個靶的圖案，並將書本抱在胸前，要求女友朝他開槍。

當時懷有身孕的佩蕾茲一開始因為害怕而拒絕，但路易茲不斷說服她，「如果我死了，我已經做好上天堂的準備，而且我也已經看見耶穌了，只是祂可能不會讓我走進天堂的大門」，因為他深信書本能夠保護他，子彈最後會卡在書中而不可能打到他。

佩蕾茲在影片拍攝前幾天曾在推特上表示，「我們要拍攝有史以來最危險的影片，這是他的主意不是我的」，現場拍下的影片中也可以聽見佩蕾茲不斷顫抖地說「我做不到」、「這不是一件好事」，然而，她最後還是在路易茲的遊說以及多名路人的圍觀之下開了槍，而子彈在百科全書上打出一個大洞，然後直接射穿路易茲的胸膛，導致他當場死亡。

近日，法院依照殺人罪判處佩蕾茲6個月有期徒刑，法官考慮她還有2名年幼的孩子需照顧，因此決定讓她在未來的3年內，各於監獄服刑1個月，並搭配居家監禁3個月定讞。