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「他只是個孩子！」5歲童撞壞雕塑 母稱意外拒賠400萬

2018-06-22 16:07聯合新聞網 綜合報導

莎拉的5歲兒子不小心撞壞雕塑。圖／取自《鏡報》
莎拉的5歲兒子不小心撞壞雕塑。圖／取自《鏡報》
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幼童總是對世界充滿好奇心，有時候一不注意就會釀成大禍。美國一名媽媽莎拉（Sarah Goodman）帶著家人與5歲兒子至堪薩斯州參加婚禮時，男童不慎摔壞一件藝術品。事後莎拉被保險公司通知，她必須賠償13,2000美元（約新台幣400萬元），但莎拉認為這是一起意外事件，且對方沒有做好保護措施，她付不起賠償金，拒絕賠償。

根據《鏡報》報導，莎拉一次帶著家人與5歲兒子到堪薩斯州參加婚禮，並至社區中心觀賞藝術雕塑品。然而她好奇心濃烈的兒子在她一不留神之下，不小心撞下該藝術雕塑品，導致雕塑毀損、無法修復。

事件發生後一個月，莎拉收到保險公司寄來的信件，向她索取13,2000美元的賠償費。信上內容寫著「當妳兒子推倒這個雕塑品時，損失就發生了」，並宣稱根據堪薩斯州的法律，她有責任監督未成年子女，在她兒子損壞雕塑品時她未能看緊他，將被認為是她的疏忽大意。

然而莎拉認為這是一起意外事件，自稱已因這個事件使自己聲名狼籍，她表示「兒子是一個學齡前的可愛幼童」，所以才會對任何事都充滿好奇心。並主張對方並未做好任何防護措施，意外才會發生，雖然自己也對此事感到遺憾，但她付不起賠償金，「無法為此付出代價」。

社區發言人表示這個名為「Aphrodite di Kansas City」的雕塑品是借來的，是由藝術家比爾（Bill Lyons）所做，耗費兩年時間完成。莎拉一家人希望他們的保險公司能夠妥善處理這次的事件。

※延伸閱讀》影／男童弄倒藝術品 爸媽收到400萬元帳單驚呆

莎拉認為這是一起意外事件，她賠不起賠償金，拒絕賠償。圖／取自《鏡報》
莎拉認為這是一起意外事件，她賠不起賠償金，拒絕賠償。圖／取自《鏡報》
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保險男童

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