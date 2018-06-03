兒送飛機禮券署名「老媽老爸」 瑞安航空拒收 旅客傻眼

2018-06-03 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



英國一對夫妻收到兒子贈送瑞安航空禮券。不料航空公司稱禮券署名給「老媽老爸」，兩人因姓名不符無法兌換禮券。歐新社 分享 facebook 英國牛津郡一對夫妻收到兒子贈送價值100英鎊（約台幣4000元）瑞安航空（Ryanair）禮券，計畫10月搭機前往西班牙度假。不料瑞安航空卻告知這對夫妻，禮券署名給「老媽老爸」（Mum Dad），兩人因姓名不符無法兌換禮券。

每日郵報報導，60歲的凱瑟琳（Kathryn Bolton）與59歲的理查（Richard Bolton）決定利用34歲兒子尼克（Nick Bolton）給的禮券前往西班牙度假。但今年4月訂票時，瑞安航空卻以「旅客姓名不符」為由拒絕收受禮券。

凱瑟琳說：「我們致電瑞安航空，花了每分鐘13分英鎊的電話費，終於電話那頭的先生向我表示，名字無法對應。我問禮券上面的名字是什麼，他回答『親愛的老媽老爸』（Dear Mum Dad）。我回應，那只是招呼語不是名字。」

保險人員稱「整起事件就是場鬧劇」，最後航空公司終於同意，重新發給兩人禮券。

瑞安航空發言人回應：「根據公司合約條款，禮券上的姓名，必須符合護照上的姓名。爲做友好表示，我們已經直接聯繫客戶解決這個問題。」

英國廉價航空瑞安航空本月才因櫃檯大排長龍，被旅客譴責是場「徹底的混亂」，百名旅客恐因航空公司人力不足錯過班機。

倫敦史丹地（Stansted Airport）機場解釋，旅客大排長龍的原因，可能是因為近日天氣不佳，取消班機過多，旅客臨時改訂機票所導致。