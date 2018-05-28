意圖詐領保險金和小三走天涯 狠夫割斷妻跳傘繩

2018-05-28 15:20 聯合新聞網 綜合報導



人心隔肚皮這句話聽在英國婦人維多利亞 (Victoria Cilliers) 的耳裡可能最有體悟，她的丈夫為了保險金在一週內試圖謀殺她兩次。她在接受英國媒體訪問時表示「我不認為他心懷愧疚」。

英國人夫西利爾斯因負債和另結新歡，破壞妻子的跳傘設備意圖詐領保險金。圖擷自 鏡報 分享 facebook

她的丈夫西利爾斯 (Cilliers) 因為帶小三出外享受昂貴的假期而積欠了大量的債務，並且持續有召妓的習慣，並和自己的其中一位前妻維持著性關係。

2015年3月，他嘗試破壞家中的瓦斯管線來謀殺維多利亞，事發當時他年幼的一雙子女也都待在家中。瓦斯計畫失敗後，他在一週內隨即策畫了另一場「意外」，破壞了維多利亞的跳傘設備，導致她從4000英呎(相當於1220公尺的高度)的高空中墜落。

西利爾斯的負債高達兩萬兩千英鎊(約台幣88萬元)，他策畫害死維多利亞以詐領十二萬英鎊(478萬元台幣)的保險金。圖擷自 The SUN 分享 facebook

據英媒「太陽報」報導，西利爾斯的負債高達兩萬兩千英鎊(約台幣88萬元)，他策畫害死維多利亞以詐領她高達十二萬英鎊(478萬元台幣)的保險金，打算用這筆錢清償債務後和小三展開新生活。

所幸，由於維多利亞是一名非常有經驗的跳傘教練，讓她逃過這場致命的意外並奇蹟式的生還了。她墜落在田野上，骨盆與肋骨斷裂、脊椎受傷，在送醫急救後保住了性命。

維多利亞不敢相信自己的丈夫為了保險金，策劃了謀殺案，圖為兩人合照。圖擷自 The SUN 分享 facebook

維多利亞不敢相信這個意外是由自己的先生所策畫的「他是我的丈夫，我知道他對我不忠也有金錢上的問題，但是這些都跟謀殺畫不上等號」, 她也拒絕跟自己的小孩們說明，「自己的爸爸試圖殺害媽媽」，堅持只對他們說「爸爸做了件壞事」。警方在調查完這兩起殺人未遂案，並確認起訴西利爾斯後，稱他是一名「冷酷無情並且精於算計」的人。