巴黎4歲童驚險掛陽台 馬利移民徒手營救

2018-05-28 09:28 中央社 巴黎27日綜合外電報導



France 3 Paris Ile-de-France

幾個月前才到法國巴黎的22歲馬利男子賈薩瑪（Mamoudou Gassama）昨天毫不猶豫，徒手營救一名翻出4樓陽台、垂吊半空的4歲小孩，英勇之舉連巴黎市長都讚揚。

法新社報導，事件發生在巴黎北部，時間大約在昨天晚間8時。影像顯示，一名4樓隔壁戶的男子從自家陽台伸出手，試圖拉住這個小孩，同時，賈薩瑪徒手攀上一層層陽台。

攀上4樓後，賈薩瑪單腳跨過陽台，並伸出右手把小孩抓起來，前後只花幾秒鐘。消防員抵達現場時，發現小孩已經獲救。

路透社報導，圍觀群眾歡呼叫好，影片在網上瘋傳，賈薩瑪被網友稱為正港蜘蛛人。

消防單位發言人告訴法新社：「很幸運，有人體能夠格、也夠勇敢，能上去救這小孩。」

「巴黎人日報」（Le Parisien）引述賈薩瑪的話報導：「我這樣做，因為他是個孩子。」「我爬上去…感謝神，我救到他了。」

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）今天表揚賈薩瑪的英勇，並承諾巴黎會支持他在當地安頓。

伊達戈說，賈薩瑪告訴她，自己幾個月前從馬利來到法國，「夢想在這裡建立起自己的生活」。伊達戈說：「我回答他，他的英勇舉動是所有市民的典範，巴黎市當然會強烈支持他定居這裡。」