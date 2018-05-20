拉斯維加斯酷玩泳池 游泳兼觀賞鯊魚

2018-05-20 14:58 中央社 拉斯維加斯19日專電



有這樣體驗過嗎？戶外泳池四面環繞著圓柱型水族箱，8隻鯊魚悠游其中，遊客透過秘密滑梯、穿過水族箱進入泳池，隔著玻璃和鯊魚一起游泳。

這就是全球最吸睛的水族箱泳池 （The Tank Pool），位於拉斯維加斯金磚酒店（Golden Nugget Hotel），提供遊客隔著6英寸玻璃和鯊魚游泳的刺激體驗。

三層樓高的創新設計，結合了水族箱、滑水道和瀑布泳池，多次獲得媒體評選為全球最酷的游泳池。

金磚酒店海洋生物館長卡爾冬（Alissa Cardone）接受中央社記者專訪時表示，水族箱長18公尺、寬10公尺、6公尺深。除了鯊魚，還有石斑魚等200多種海洋生物，讓人宛如置身海洋館。

遊客表示，難得有機會一邊玩水、一邊和鯊魚近距離接觸。尤其是躺在透明滑水道穿過水族箱時，感覺特別刺激。

卡爾冬說，目前的8隻鯊魚包括沙虎鯊、斑馬鯊、鉛灰真鯊、鉸口鯊等，其中最大沙虎鯊有200磅重，最小的是黑鰭礁鯊，只約25磅重，牠們的性情頗相同。

另外，還有一隻8磅大的小鯊魚分開飼養。一年後體積夠大時，才可以讓牠進入水族箱和其他鯊魚一起生活。

卡爾冬指出，水族箱和海洋生物由4名海洋生物專家負責。每天上午7點，工作人員身穿潛水裝備、戴上氧氣筒，進入水缸檢查水質和海洋生物的健康情況。

卡爾冬說，遊客最愛看海洋生物專家在水族箱內餵魚。

最常聽到的問題包括：為什麼鯊魚不會攻擊工作人員？鯊魚是否會攻擊其他魚類？

卡爾冬回答，鯊魚並沒有人們想像的那樣凶猛。水族箱內的鯊魚只吃魷魚、鮭魚等飼料，不吃海洋哺乳動物，所以不會把人類當成食物或獵物。

另外，鯊魚的新陳代謝慢，工作人員一週餵食3次，以鯊魚體重的4%為餵食標準，份量足夠。再加上其他海洋生物的體積不小，所以大家可以和平共處。

由於鯊魚體重會因不同季節有所增減，所以必須定期量體重、調整餵食的份量。

為了提升海洋生物的保育知識和滿足大家的好奇心，水族箱每週一次開放幕後參觀，讓遊客近距離觀察學習。因只有6個名額，卡爾冬提醒有興趣的遊客別忘記預先上網購票。