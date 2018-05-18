花園挖到神祕保險箱 他們帶著寶藏尋找失主歸還

2018-05-18 12:39 聯合新聞網 綜合報導



美國一對夫婦在自家後院挖到一個保險箱，內有鑲鑽石的黃金戒指和玉戒，以及百元美鈔。圖擷自 silive.com 分享 facebook

美國一對夫妻在自家後院種樹時，挖到了一個保險箱，打開發現裡面有百元美鈔、鑲有鑽石的金戒和玉戒，總值5萬2000美元（約156萬元台幣），後來發現這與紐約7年前的一起竊案相關。

根據外媒綜合報導，美國紐約史泰登島（Staten Island）的伊曼紐爾（Emanuel）夫婦4年前搬到現在的住所，由於庭院裡的柏樹遭大雪毀損，他們日前找來園藝公司處理。在工程進行時，他們在土裡挖到了一個保險箱，工程人員就使用十字鎬幫忙打開。

伊曼紐爾夫婦打開保險箱後發現，裡面有鑲了鑽石的金戒和玉戒，以及沾滿泥土的163張百元美鈔。他們還發現箱內有個夾鏈袋，當中有寫著布魯克林區（Brooklyn）地址的紙條，他們直覺這保險箱可能是贓物，決定按地址帶著箱子前往敲門。

伊曼紐爾夫婦循地址前去拜訪，並詢問對方是否曾遭小偷。紐約警察局也證實，該住戶在2011年遭竊，被盜走保險箱與價值5萬2000美元的財物。當伊曼紐爾夫婦將財物送還失主後，失主抱住夫婦倆表示感激，並說沒想到這些東西竟能失而復得。事後有許多人問這對夫婦：「為什麼要還給他們？」妻子瑪麗亞（Maria）只說：「因為這不是我們的東西」。

另外，這對夫妻現在把一隻陶瓷大象放在他們發現保險箱的地方，當成他們發現寶物的紀念。