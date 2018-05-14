真命天女不主動收碗盤 他失望：女友測試失敗

2018-05-14 12:46 聯合新聞網 綜合報導



南非一位男網友在推特上抱怨，女友到他的家中，見廚房髒亂卻沒有主動收拾，讓他非常失望。此番言論卻引來大批網友批評、嘲諷。圖截自推特 分享 facebook

南非一位男網友在推特上表示，他第一次邀請女朋友到家中，卻對這位「真命天女」失望透頂，因為女朋友到離開前都沒有幫他收拾桌上的垃圾，讓他斷定對方不是一位合格的結婚對象。然而，他的貼文引發大批網友撻伐，最終兩人也以分手收場。

南非德爾班（Durban）一名暱稱為VJ的網友，日前在推特po出了一張攝於自家廚房的照片，照片上可見桌上放滿水瓶、飲料罐、塑膠袋等雜物，還有油膩的空披薩盒，看起來雜亂不堪。他抱怨首次邀請女朋友到家中，沒想到對方直至離開前，都沒有幫忙將廚房清理乾淨，讓他對女友的「不稱職」大失所望，「我第一次邀請女朋友到我的住處，說實話，我非常失望」、「我原本以為她很適合娶回家，但她在這次的女友測試中失敗了」。

沒想到，他的言論引來許多網友的批評，「你以為你正在和清潔員交往嗎」、「你應該也沒有通過她的男友測試，因為實在太髒亂了」、「說不定她知道你在『測試』她，因為不想和不懂尊重的人結婚，所以故意不收」。

面對眾多網友的撻伐，VJ卻不以為意，甚至留言嘲諷批評的女網友，「下次妳被邀請到男友家要記得幫忙清理喔」。幾天後，他還向大家昭告自己的戀情發展，「有個笨蛋把這則推特給我女朋友看，然後我立刻被甩了，我現在正式恢復單身了，恭喜！」