影／按摩師把初生嬰兒左甩右丟 稱可以治癒缺陷

2018-05-11 15:58 聯合新聞網 綜合報導



哈薩克一名35歲從事按摩工作長達11年的女按摩師歐琳巴薩羅娜，日前拍攝一段影片，教導民眾如何幫寶寶按摩，但影片一出讓許多網友不能認同，認為這對寶寶當來說是件酷刑。圖擷自 YouTube 分享 facebook

哈薩克一名35歲的女按摩師歐琳巴薩羅娜(Larissa Orynbasarovna)，日前拍攝一段影片，教導民眾如何幫寶寶按摩，但影片一出讓許多網友驚訝不已了，認為她根本把寶寶當大頭娃娃在甩弄，英國有專家警告，這樣的做法容易令嬰兒脫臼，甚至傷及脊椎。

根據《independent》報導，歐琳巴薩羅娜擔任按摩師11年，拍影片示範該如何幫寶寶按摩，她認為這種非傳統的按摩方式對寶寶的健康很有幫助，表示透過這樣的按摩方式她治癒了許多身體殘疾的嬰兒。影片中可見歐琳巴薩羅娜會抓住嬰兒的雙腳呈現倒掛姿勢，抓住嬰兒手臂做前滾翻的動作，或把嬰兒當成大頭公仔左右大力甩動。

對於這樣的行為英國幼兒專家高思(Stuart Korth)表示，「這樣做很容易導致寶寶脫臼，甚至傷到脊髓神經。」他建議應該抓好寶寶的頸部和肩膀，輕輕搖晃即可，千萬不要像歐琳巴薩羅娜一樣大力搖晃。幼兒托育機構也建議寶寶按摩應該在有足夠的支撐位置下進行，並且可以用少量的油輕柔撫摸。

不少外國網友完全不認同歐琳巴薩羅娜的做法，認為這樣只會造成寶寶骨折，甚至有網友表示「天佑這位寶寶！」、「這是對寶寶最大的酷刑」，不過據悉還是有哈薩克的父母都相當認同歐琳巴薩羅娜的按摩方式，甚至願意花約新台幣280元，每次10分鐘至15分鐘讓她給寶寶按摩。