天價的一餐！ 俄女手誤將4位數信用卡密碼輸成小費

2018-05-09 15:17 聯合新聞網 綜合報導



俄羅斯女子到瑞士咖啡店用餐，手誤將4位數信用卡當小費輸入，付出餐點300倍的小費，一頓要價22萬9千元新台幣。圖擷自 blick 分享 facebook

到國外用餐消費通常會習慣給小費，在科技便利之下，小費也可以用行動支付來解決，不過在使用上要千萬小心，一名女子就不小心手誤把4位數信用卡密碼輸成小費金額，讓她欲哭無淚付了餐點300倍的小費。

根據《Blick》報導，一名37歲俄羅斯女子歐萊絲亞（Olesja Schemjakowa），到瑞士迪肯孔一間New Point cafe咖啡店用餐，共消費23.7瑞士法郎（約新台幣700元），點了一塊蛋糕和一杯咖啡，沒想到在結帳時，歐萊絲亞錯把自己的信用卡密碼「7686」當成小費輸入，加上原本的餐點費用，一共花了7709.7瑞士法郎（約新台幣22萬9千元）。

歐萊絲亞到月底收到信用卡帳單時才發現自己一時粗心誤事，急忙連絡銀行想挽回錯誤，銀行則表示「因為這不算詐騙，無法強制要回，因此無能為力」，而求助警方則表示「因為這不屬於犯罪行為也無能為力」。

最後歐萊絲亞只能連絡咖啡廳老闆，希望對方可以理解這筆鉅額的小費是一場意外，老闆原先慷慨承諾歐萊斯亞3月底會將這筆款項退回，歐萊斯亞等了又等卻遲遲沒有收到這筆退款，多方管道下也連絡不上老闆，經過查證之後才發現，咖啡店早就倒閉，老闆在3月初便申請破產。

歐萊絲亞只好無奈的認下這個失誤，並更改信用卡密碼，她表示「不懂老闆為何要拿走這筆錢，認為一點也不公平，但也深知能夠拿回錢的機率微乎其微」。