親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

奧客買車狂聊一整天又反悔 業務氣得倒地吐血

百萬地下社會：北京最「奴」的禁忌民

俄羅斯夜店鎖定世界盃球迷 大玩泳池裸體趴

2018-05-08 13:06聯合新聞網 綜合報導

財神俱樂部平日在一間有著玻璃天花板的游泳池中定期舉行換妻活動。圖擷自《太陽報...
財神俱樂部平日在一間有著玻璃天花板的游泳池中定期舉行換妻活動。圖擷自《太陽報》
分享

英格蘭「三獅軍團」的球迷今年可望在俄羅斯度過一個「熱情的夏天」，負責接待英格蘭的城市中，有一家全歐洲最狂野不羈的性愛俱樂部「財神俱樂部」( Club Fortuna)，俱樂部的老闆已經為接下來的狂歡做足了準備。

據英媒《太陽報》報導，財神俱樂部平日在一間有著玻璃天花板的游泳池中定期舉行換妻活動，並且鼓勵客人們在透明的天花板上大膽嬉戲。日夜不停歇的狂歡派對中，還包括了男女裸體盛、泳池裡進行的裸體游戲。這些大膽的活動勢必吸引來自各國的遊客前來狂歡。一名在俄羅斯俱樂部裡的工作人員說道：「我們原本就有許多從世界各地前來的單身與夫妻顧客，接下來非常歡迎為了世界盃來到俄國的英國紳士們」、「期待素日以良好教養著稱的英國人能在此放下身段盡情享受」。

想參加財神俱樂部在聖彼得堡的豪華場地中舉行的無極限派對，需先付44歐(約台幣16...
想參加財神俱樂部在聖彼得堡的豪華場地中舉行的無極限派對，需先付44歐(約台幣1600元)才能參加。圖擷自《太陽報》
分享

財神俱樂部還在自家網站中寫著：我們提供嚴格的入場控管，以確保顧客在場內的舒適和安全；尤其禁止「無禮」和「粗魯」。俱樂部內的酒吧並且保證全程提供香檳、各式紅白酒、白蘭地、啤酒、果汁、水果和零食。

媒體報導，世界盃期間，聖彼得堡內將會湧入來自各地的賣春女子。賣淫在俄羅斯是違法的，但如果被抓到，買賣雙方也僅需各付25歐元的罰金，約為台幣900元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

俄羅斯英國賣淫
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

財產遭法院查封 破產男一怒之下放火燒掉整車家當

2018-05-08 11:59

紐西蘭驚現大天坑 長2座足球場深6層樓

2018-05-07 20:51

影／墓中墓傳說遭推翻 圖坦卡門密室不存在

2018-05-07 12:52

日本岡山司機奇特罷工法 巴士照開但不收車資

2018-05-07 12:24

埃及法老圖坦卡門陵墓研究 密室之謎揭曉

2018-05-07 10:56

郵輪管線破 水淹客艙慘變鐵達尼號情節

2018-05-06 17:28

讀3年不懂英文 中國留學生告學校 「沒翻譯」違反人權

2018-05-06 14:44

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48

熱門文章

巴西第一夫人縱身跳湖 因隨扈拒救溺水愛犬

2018-05-08 08:41

美股開盤大漲200點 蘋果再度改寫歷史新高

2018-05-07 22:42

夫妻帶女嬰看球賽 不幸遭壘球擊中腦出血命危

2018-05-08 09:19

太失禮？以色列總理宴請安倍夫婦 男鞋端上桌

2018-05-08 09:32

美國一名女秘書模仿律師老闆投資 賺到2.7億台幣

2018-05-07 18:09

三歲男童遭豹叼走啃食 隔日發現剩頭骨

2018-05-08 09:50

紐西蘭驚現大天坑 長2座足球場深6層樓

2018-05-07 20:51

川普為何還不公布川金會地點時間？ 專家分析2大原因

2018-05-07 17:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top
我已滿18歲了! 我還未滿18歲!