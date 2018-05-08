俄羅斯夜店鎖定世界盃球迷 大玩泳池裸體趴

2018-05-08 13:06 聯合新聞網 綜合報導



財神俱樂部平日在一間有著玻璃天花板的游泳池中定期舉行換妻活動。圖擷自 《太陽報》 分享 facebook

英格蘭「三獅軍團」的球迷今年可望在俄羅斯度過一個「熱情的夏天」，負責接待英格蘭的城市中，有一家全歐洲最狂野不羈的性愛俱樂部「財神俱樂部」( Club Fortuna)，俱樂部的老闆已經為接下來的狂歡做足了準備。

據英媒《太陽報》報導，財神俱樂部平日在一間有著玻璃天花板的游泳池中定期舉行換妻活動，並且鼓勵客人們在透明的天花板上大膽嬉戲。日夜不停歇的狂歡派對中，還包括了男女裸體盛、泳池裡進行的裸體游戲。這些大膽的活動勢必吸引來自各國的遊客前來狂歡。一名在俄羅斯俱樂部裡的工作人員說道：「我們原本就有許多從世界各地前來的單身與夫妻顧客，接下來非常歡迎為了世界盃來到俄國的英國紳士們」、「期待素日以良好教養著稱的英國人能在此放下身段盡情享受」。

想參加財神俱樂部在聖彼得堡的豪華場地中舉行的無極限派對，需先付44歐(約台幣1600元)才能參加。圖擷自 《太陽報》 分享 facebook

財神俱樂部還在自家網站中寫著：我們提供嚴格的入場控管，以確保顧客在場內的舒適和安全；尤其禁止「無禮」和「粗魯」。俱樂部內的酒吧並且保證全程提供香檳、各式紅白酒、白蘭地、啤酒、果汁、水果和零食。

媒體報導，世界盃期間，聖彼得堡內將會湧入來自各地的賣春女子。賣淫在俄羅斯是違法的，但如果被抓到，買賣雙方也僅需各付25歐元的罰金，約為台幣900元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康