日本岡山司機奇特罷工法 巴士照開但不收車資

2018-05-07 12:24 聯合新聞網 綜合報導



日本岡山縣2家工會為了抗議循環小巴「益野線」的上路，對他們的工作權帶來影響，在上月27日發動罷工行動。但為避免造成市民困擾，公車照開，只是全線不收費。圖截自井笠鐵道保存會 分享 facebook

日本岡山縣的循環小巴「めぐりん」益野線於上月27日正式上路，然而，它的行車路線與原本的地方公車高度重疊，預期會造成當地公車公司的收益下降，並影響第一線工作的司機。因此，受影響的公車司機為表達不滿，決定於27日發動罷工。不過，為避免造成市民困擾，罷工當天司機們仍然正常上班開車，但全線不收費。

根據日本《山陽新聞》的報導，上個月26日下午1至2點以及27日全天，日本岡山縣兩家工會「兩備巴士工會」和「岡山電氣軌道工會」發起一場罷工行動，抗議八晃運輸公司循環小巴「益野線」的正式上路。

據了解，益野線行經的路線與兩備集團旗下最賺錢的路線「岡山西大寺線」幾乎重疊，預計會對兩備集團的營收造成巨大衝擊。兩備集團表示，今年3月時，公司曾向日本國土交通省（等同台灣交通部）提出「廢除31條虧損路線、撤回益野線營運許可」的申請，但2項要求都遭駁回。虧損的公車路線必須繼續營運，最賺錢的路線卻可能收入減少，讓兩備集團內的公車司機感到不安，於是協同「岡山電氣軌道工會」發動罷工。

循環小巴「益野線」於上月27日正式上路，路線與兩備集團「岡山西大寺線」高度重疊，引發兩備集團旗下公車司機的不滿。圖截自每日新聞 分享 facebook

不過，工會擔心罷工會造成當地民眾的困擾，加上與公司談判時得到「保障3年不減薪」的承諾，公車司機們決定照常駕車，但當天搭乘岡山西大寺線以及岡山市內路面電車的乘客，都不需要付車資。罷工當天，車上的投幣處都貼上公告表示「今天不收費」，有些公車司機還廣播告訴乘客，「因為罷工的關係，大家不需要投車資，車一樣會開」。

對此，兩備集團的代表小嶋光信表示，他並不責怪工會的罷工行為，同時對沒辦法保護公司員工權益感到痛心。當地民眾對於這次的行動則意見不一，有人讚賞司機們罷工時不忘替市民們著想，「車子如果不開，就沒有辦法通勤了，能避免這樣的情況真的很棒」。但也有人質疑，因為開設新路線，造成當地交通的混亂實在不妥。