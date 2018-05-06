讀3年不懂英文 中國留學生告學校 「沒翻譯」違反人權

2018-05-06 14:44 世界日報 記者 世界日報 記者 呂賢修 ╱綜合報導



安城麻州大學(UMass Amherst)一名中國留學生近日控告校方違反人權，因為沒在校規聽證會及停學處分過程中提供翻譯。校方暫無回應。圖片來源/ingimage 分享 facebook

安城麻州大學(UMass Amherst)一名中國留學生近日控告校方違反人權，因為沒在校規聽證會及停學處分過程中提供翻譯。校方暫無回應。

Greenfield Recorder報導，已在該校建築系讀第三年的學生杜召中(Zhaozhong Du，音譯)，4月12日向Hampshire法院控告校方及兩名學生事務主管，違反憲法第五及第14修正案，以及1964年「民權法案」第六條，禁止公立大學因國籍而歧視學生。他指自己因語言障礙，與校方溝通不良，校方未提供翻譯人員，也沒給他機會辯解，而且與美國學生受到不同待遇。

報導指，杜召中因今年3月27日的一項刑事控罪，3月28日開始被停學。其控訴書指，3月27日凌晨約2時，他被噪音吵醒，懷疑宿舍遭人闖入，他拿起美工刀察看，發現是自己的室友在刷牙。他問：「你知道現在幾點？」室友立刻道歉。他再度入睡後不久，被警方叫醒、逮捕。室友對警方表示，杜召中當時反覆把刀片推出、收回，他以為自己會被傷害。杜召中之後被控攻擊罪。根據紀錄，當時法院有提供律師及翻譯。

報導指，在麻州大學，學生若受行為不檢指控，依校規交學生事務辦公室(Dean of Students Office)處理。其訴狀指，之後在校規會議，校方未提供翻譯。他的母語是中文，英文溝通困難，不瞭解被捕時警方的問話，無法解釋他以為室友是闖入者的原委，也不瞭解會議中多數過程。

訴狀指，停課導致他無法在5月前完成畢業作品。其代理律師丹娜．郭布萊德(Dana Goldblatt)周五表示，因為畢業後就會離開美國，校方假設當事人不會提訴，她不相信校方會以相同方式對待美國學生。

律師表示，校方回信說明，3月28日與杜見面時，他能以英語討論事件經過，也曾說自己不需要翻譯。而且已經讀了七個學期，顯示英文應無障礙。

律師指，雖然杜在訴狀中擔心自己因被停課無法畢業，但事實上他已有足夠學分。目前他仍無法回學校上課，完成作業。律師也證實，杜的刑事控罪仍未撤銷。

根據校方資料，該校2017年亞裔新生占12％。