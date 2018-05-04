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零花14萬被砍成3萬 比佛利拜金女上電視哭窮抗議

2018-05-04 13:11聯合新聞網 綜合報導

一名15歲的美國富少女，把媽媽拖到脫口秀節目上當眾抱怨，一個月兩萬九千多台幣的零...
一名15歲的美國富少女，把媽媽拖到脫口秀節目上當眾抱怨，一個月兩萬九千多台幣的零用錢太少，自己根本活不下去。圖擷自DailyMail
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一名住在美國比佛利山莊，年僅15歲的少女宣稱，當媽媽把她的零用錢從每個月5000美金 (約台幣14萬8千元) 砍成1000美金 (約台幣2萬9千多元) 後，自己就只能過著農民般的生活。

這名富家女妮蔻拉特 (Nicolette Gray) 把媽媽拖到脫口秀節目「Dr. Phil 」中，當眾抱怨媽媽總是一直在工作，從來不曾為她做過任何事，所以應該每個月至少給她2500美金 (約台幣七萬四) 。「我要她了解，我從小到大都是這樣長大的，只靠1000美金零用錢(約台幣2萬9千多元) 根本活不下去，她不能這樣亂砍我的零用錢」。

少女在節目預錄影片中展示自己最喜歡的包包，一只要價3000美金。圖擷自Dai...
少女在節目預錄影片中展示自己最喜歡的包包，一只要價3000美金。圖擷自DailyMail
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據《每日郵報》報導，一直以來妮蔻拉特「想要什麼，媽媽就會買給我」，她強調自己就是這樣被養大的，「我只知道這種生活方式」。她的母親也承認在女兒還非常小的時候，就給了她一張額度無上限的信用卡，有時候女兒會在一個月內刷下超出一萬美金的卡費 (近台幣30萬元)。

妮蔻拉特平日喜歡購買名牌服飾、收集設計師的系列包款，還擁有不少香奈兒包包。她在節目前的訪問影片裡展示了自己的各式奢侈品收藏，其中包括她最喜歡的名牌手提托特包，一只要價3000美金 (近台幣9萬元)。對於自己失控的購物行為，她表示「我知道自己是個被寵壞的小鬼，但是我喜歡這種生活，而且你不得不承認，大家雖然批評我的生活方式，但其實他們都巴不得可以變成我」。

除了希望零用錢可以多一點，她還希望可以得到一台價值23萬美金的賓士休旅車，作為自...
除了希望零用錢可以多一點，她還希望可以得到一台價值23萬美金的賓士休旅車，作為自己16歲的生日禮物。圖擷自DailyMail
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當妮蔻拉特的母親了解到自己的女兒已經變成一個消費怪獸之後，便開始縮減她的零用錢。對此妮蔻拉特深感不滿「我的錢總是不夠用，每個月至少要給我2500美金 (約台幣七萬四) 才能應付我的基本開銷」，除了希望零用錢可以多一點，她還希望可以得到一台價值23萬美金(約台幣683萬)的賓士休旅車，作為自己16歲的生日禮物。「我已經被養成一個比佛利拜金女了，而且我沒有打算要改變，我就是個公主」。

這個任性的少女一直被用錯誤的方式疼愛著，但她其實非常孤獨、沒有朋友，連高中課程都是透過網路完成的「名牌包就是我的朋友」、「媽媽根本不愛我，她只會給我錢」。她的母親也承認由於單親媽媽的身份，對於自己必須長時間投入工作這件事總是心懷愧疚只好以金錢彌補，聽了妮蔻拉特在節目中的各式論調後，她終於明白自己必須幫女兒控制過度的消費欲望。節目主持人也指出，由於她一再的對女兒讓步，也助長了妮蔻拉特錯誤的價值觀，覺得少了物質生活後自己一點價值也沒有。

節目主持人提出警告「過度放縱也是變相的虐待兒童」，堅持她們必須修補母女關係，一切都從「給妮蔻拉特多一點的愛，少一點的錢」開始。

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