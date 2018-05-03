她飛6720公里到印度 才驚覺護照是老公的

2018-05-03 18:21 聯合新聞網 綜合報導



英國一位婦女到印度出差，都已經飛到目的地印度德里，才發現錯拿先生的護照出國。圖擷自 Manchester EveningNews曼徹斯特晚報（4/30） 分享 facebook 英國一位婦女到印度出差，都已經飛到目的地印度德里，才發現錯拿先生的護照出國，沿途的機場人員和海關都沒發現錯誤，發現時已經飛了4200英里（約6720公里）。

根據「曼徹斯特晚報」和「獨立報」報導，在英國曼徹斯特經營婚紗店55歲的吉塔‧莫達（Geeta Modha）日前去印度出差，錯拿先生德利浦‧莫達的護照（Dilip Modha）到機場，她不僅在當地機場阿聯酋航空的櫃台辦妥報到手續，甚至通過海關驗照順利登機，而她在杜拜停留期間也沒發現錯誤，順利轉機到印度，直到在德里的機場要填寫入境表格時才發現這天大的錯誤，不過她已經這樣飛行了4200英里（約6720公里）。

英國一位婦女到印度出差，都已經飛到目的地印度德里，才發現錯拿先生的護照出國，沿途的機場人員和海關都沒發現錯誤，發現時已經飛了4,200英里（約6720公里）。圖擷自 Manchester EveningNews曼徹斯特晚報（4/30） 分享 facebook

事件發生後，印度海關拒絕吉塔入境，並將她滯留到隔天搭乘班機返回杜拜等待她自己的護照。最後，吉塔的兒子不得不將她的護照送到機場，以便阿聯酋航空能夠在杜拜機場交給她，完成她的行程。

事件發生後，阿聯酋航空發言人表示，與所有航空公司一樣，我們對護照檢查的相關規定都非常重視，在這種情況下，我們沒有遵循我們通常的高標準，我們想向吉塔‧莫達女士道歉。目前阿聯酋航空正在調查為何機場人員沒有發現誤用護照一事。