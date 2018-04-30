航空公司頭等艙高檔被枕 常被順手牽羊

2018-04-30 09:11 中央社 特蘭29日專電



旅遊新聞網站Skift報導，聯合航空公司、美國航空公司及英國航空公司，自從為頭等艙放置高檔枕頭、被子、軟墊之後，發現這些寢具經常遭到順手牽羊。圖擷自 旅遊新聞網站Skift 分享 facebook

旅遊新聞網站Skift報導，聯合航空公司、美國航空公司及英國航空公司，自從為頭等艙放置高檔枕頭、被子、軟墊之後，發現這些寢具經常遭到順手牽羊。

Skift網站報導，聯合航空公司（United Airlines）兩年前決定，為頭等艙及商務艙座位放置精品百貨公司「薩克斯第五大道」（Saks Fifth Avenue）品牌寢具，為符合實際需要，這些豪華寢具使用布料為可防食物及飲料沾染的特殊材質，但這項貼心服務實施之後，空服人員卻發現被枕經常被乘客帶走。

報導指出，由於這些高檔被枕不翼而飛頗為嚴重，聯合航空公司這項新興服務推出的幾個月之後，便要求空服人員在班機抵達目的地之前，就必須在客艙裡把寢具收回，並在抵達目的地的廣播時，提醒乘客把被枕留在機艙，不要帶下飛機。

砸下高額成本為客艙提供高檔被枕，結果卻是頻頻遺失，這問題並不是只有聯合航空公司遇到。擺出卡斯伯（Casper）、懷特公司（White Company）等品牌頂級寢具的航空公司，同樣也發現有乘客把這些被枕帶走。

美國航空公司（American Airlines）頂級服務及顧客體驗策略部主任李查茲（Nick Richards）便說，「現在這是很嚴重的問題。」

從去年12月開始，美國航空公司為頭等艙旅客準備了卡斯伯品牌的軟墊、枕頭與被毯，但李查茲表示，自從計畫推出之後，這些寢具的數量就變得越來越少。

他表示，為了確保寢具數量絕對夠用，計畫之初便為每種寢具訂購100萬個，原訂構想為每個枕頭、軟墊及被毯至少可以使用大約30個航班的期間，然而實際狀況則是，這些寢具還沒撐到原訂的使用期限，就經常不見了。

李查茲指出，「新產品給人新鮮感，因此每個人都想帶走。結果常常就是東西被帶走了。」

英國航空公司（British Airways）去年推出預算高達5億6500萬美元的乘客體驗提升計畫，項目包括為長途航班的頭等艙顧客，提供懷特公司品牌的超軟毯子、臥墊及豪華枕頭。

協助英國航空公司推出懷特寢具的馬崔斯（Matrix）行銷顧問公司商業部主任查爾克（Harry Zalk）對Skift網站指出，許多乘客見到這些被枕都愛不釋手，也知道這些物品「不是便宜貨」。

聯合航空公司發言人蓋林（Jonathan Guerin）指出，聯航對於新推出的寢具受到乘客喜愛感到非常欣慰，但希望乘客如果想要擁有這些寢具，不妨到聯航網站的網路商店訂購。

在聯航網站上，薩克斯第五大道的灰色被子每條單價為59.99美元，枕頭每個單價則為27.99美元。