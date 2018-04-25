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羽生結弦仙台衛冕遊行 11萬人參與僅留12袋垃圾

2018-04-25 16:18聯合新聞網 綜合報導

日本仙台市22日舉辦遊行慶祝，羽生結弦在韓國平昌冬奧完成二次連霸男子花式滑冰金牌...
日本仙台市22日舉辦遊行慶祝，羽生結弦在韓國平昌冬奧完成二次連霸男子花式滑冰金牌，吸引約11萬民眾共襄盛舉，在人潮散去之後，地上卻幾乎沒有垃圾，在網路上引起討論。圖擷自仙台市臉書
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「滑冰王子」羽生結弦在韓國平昌冬奧奪下男子花式滑冰金牌，完成二連霸，家鄉日本仙台市22日舉辦大遊行，慶祝遊行吸引約11萬民眾共襄盛舉，在人潮散去之後，地上卻幾乎沒有垃圾，在網路上引起討論。

根據《Sanspo》報導，慶祝羽生結弦奪下首位冬奧男子花式滑冰衛冕冠軍的遊行綿延了1.1公里，共有10萬8千人沿路歡呼，但在人潮散去後地面上幾乎不留垃圾的景象成為話題，當地政府原本安排了約1000位清潔人員，但最後幾乎毫無用武之地，對此，仙台市表示，垃圾量比預期更少，非常感謝粉絲們禮貌的行為。

清潔人員透露，當日活動結束之後，僅收集到12袋45公升家用垃圾大小的垃圾，主要是寶特瓶、鋁罐以及紙屑。參與遊行的民眾表示，大家幾乎都自備垃圾袋，徹底實施自己的垃圾自己帶走，羽生結弦粉絲也在活動前在推特上互相呼籲來參加遊行的民眾「要記得撿垃圾」、「不要亂丟垃圾」。

日本重視公共衛生的傳統不僅是一項制度，更是一種從孩童時期便培養起的文化與習慣，日本民眾的這種公共衛生行為也曾經震驚世界，1994年廣島亞運會閉幕式結束時，日本6萬觀眾離場卻幾乎沒留下什麼垃圾；2014年巴西世界盃比賽散場時，只有日本球迷所在區域的地面是乾淨的，甚至還有球迷自發為對方球迷區域清理垃圾。

而許多大陸網友紛紛在微博上讚揚「日本人的國民素質」、「不能盲目的仇恨，也不能盲目的崇拜，去其糟粕，取其精華」，並對比先前上海漫威10週年慶活動，結束後卻留下滿地垃圾，感嘆「中國人永遠做不到」。

羽生結弦
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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