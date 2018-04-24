猴子自拍照有沒有版權？ 美國法院這麼說…

2018-04-24 16:37 世界日報 編譯組／綜合報導



野生動物攝影家David Slater在印度之旅中，布置自動相機設備，拍攝蘇拉威西島上極度瀕臨絕種的鳳頭獼猴照片。 圖擷自 sundayobserver.lk 分享 facebook

美國聯邦第九巡迴上訴法院23日裁定，動物無法因版權保護提起告訴。換言之，猴子的自拍照沒有「版權」。

這項裁決來自一隻猴子與一位野生動物攝影師自拍照，攝影師後來發表這些照片。一個動物權利組織對攝影師提起告訴，指稱猴子擁有版權。

第九巡迴上訴法院法官Carlos Bea表示：「我們必須確定一隻猴子是否可以控告人類，是否能如同公司和公司因版權被侵權受損害要求賠償等。我們的結論是，這隻猴子以及所有動物，因為牠們不是人類，在版權法下缺乏法定地位。」

這起案件原告是一名居住在印尼保護區的七歲鳳頭獼猴Naruto。據稱這隻猴子是在2011年，野生動物攝影家David Slater在印度之旅中，布置自動相機設備，拍攝蘇拉威西島上極度瀕臨絕種的鳳頭獼猴照片，牠們因粉紅色臀部和蓬鬆的頭髮聞名。當時其中一隻猴子抓著Slater的相機，反覆按下快門，在數百張照片中，有許多張是自拍。

一個非營利組織Wikimedia，認為猴子拍的相片屬於公共領域。美國版權局也未對這些特定猴子自拍發表評論。

但動物倫理相關機構PETA 2015年控告Slater，認為這批照片版權屬於鳳頭獼猴Naruto，PETA與Slater隨後進行庭外和解，但第九巡迴上訴法庭決定，不論如何都要依法處理此案。

法官N. Randy Smith認為PETA的訴訟是「不足取的（frivolous）。」他寫道，動物不能用人類語言溝通，請問誰站在他們的鞋子裡？他說聯邦法院沒權力處理由動物提起的訴訟。