命運錯置！醫院疏失抱錯嬰 富家千金淪至孤兒院

2018-04-24 09:33 聯合新聞網 綜合報導



若雅抱錯嬰兒意外帶卡蒂雅（右）回家撫養，而原應為富家女的露西亞（左）則被貧窮的農家婦女抱走。圖／取自 《鏡報》 分享 facebook

俄羅斯1987年發生一起荒謬的抱錯嬰兒事件，當年若雅（Zoya Tuganova）剖腹產生下一名女嬰，卻因醫院人為疏失，導致她抱錯女兒回家。雖然她很快就發現不對勁並與醫院反應，卻被醫院指控精神異常，直到2017年才證實醫院疏失，且找到她的親生女兒，然而兩名被抱錯的女嬰也錯置了截然不同的生活。

根據《鏡報》報導，若雅在1987年於車里雅賓斯克（Chelyabinsk）醫院產下一名女嬰露西亞（Luciya），但卻因醫院人為疏失，導致若雅誤抱另一名女嬰卡蒂雅(Katya)回家撫養。若雅為一名退休的鐵路公務員，生活富裕，因此卡蒂雅從小接受高等教育，長大後也在鐵路公司找到一份工作。

然而若雅的親生女兒露西亞的命運卻截然不同，她被一名貧窮的農村婦女抱回家中，甚至養父因為認為露西亞的膚色較白，質疑妻子與村民有染，最後誤殺了村民而入獄服刑。養母則因不堪負荷丈夫的指責與鄰居的流言蜚語，她開始酗酒、墮落，最終死亡。年幼的露西亞帶著2名弟妹露宿街頭，最後三人流落至孤兒院。如今露西亞現年30歲，卻仍找不到工作，與丈夫育有三名子女。

若雅坦言，自己一開始就發現事件的異常，但當她與醫院反應後卻被醫院指責精神異常，當年醫院拒絕承認其所犯下的失誤。直到2017年卡蒂雅幫助若雅找到親生女兒露西亞，透過親子鑒定才揭發這起荒謬事件。然而因時間過久，已無法找到當年負責的醫院人員，法院判決醫院僅須賠償卡蒂雅與露西亞各10萬英鎊（約台幣48萬）。