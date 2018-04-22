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母拿前年藥水給兒喝 要醫生賠償：害我孩子吃過期藥

爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天

2018-04-22 16:44聯合新聞網 綜合報導

澳洲一名12歲的男童，日前跟父母提議想去峇里島玩卻被拒絕，男童與父母大吵一架後，...
澳洲一名12歲的男童，日前跟父母提議想去峇里島玩卻被拒絕，男童與父母大吵一架後，竟私下偷拿母親的信用卡訂了機票及飯店，自己一個人飛到峇里島度假4天。圖／聯合報系資料照片
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外國媒體報導，澳洲一名12歲的男童，日前跟父母提議想去峇里島玩卻被拒絕，男童與父母大吵一架後，竟私下偷拿母親的信用卡訂了機票及飯店，自己一個人飛到峇里島度假4天，事後母親對於兒子一個人飛出國的行徑也感到十分震驚。

每日郵報報導，這名男童原本與父母商量，表示想去印尼峇里島度假，但卻被父母拒絕，之後男童也因此與他們大吵一架。沒想到男童被拒絕仍不放棄，之後他上網訂到便宜的機票，並拿著從奶奶那裡騙來的護照，一個人搭著火車到了機場。

男童到了機場後，為了怕沒辦法上機，還特別使用自動登機系統登機，登機之後男童就一路從雪梨飛往伯斯，接著再轉機飛往峇里島丹帕沙機場。被問到旅途過程中是否曾遇到任何阻礙，男童說：「他們只跟我要了學生證號碼，在伯斯機場時沒人詢問我為何是一個人搭機。」對於這趟旅程竟然如此順利，男童自己也感到十分驚訝。

「沒有任何言語能形容我當下發現他飛出國時的心情。」，對於兒子竟然在她不知情的狀況下飛出國玩，男童的母親在受訪時表示，當她發現兒子隔天沒有去學校時，她就馬上報警通報兒子失蹤，然而與此同時男童早已飛往峇里島，並入住當第四星級的四季飯店了。

事後男童的母親在警察的幫助下，親自飛往峇里島接回兒子，男童的母親表示兒子平時的個性比較倔強，對於這次兒子一氣之下自己飛出國玩，她也感到很傻眼，而男童則說，這趟旅程對他來說是一場很棒的冒險。

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