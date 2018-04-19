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想把樹上「塑膠袋」拿掉 他近看嚇呆：幸好沒碰！

2018-04-19 20:48聯合新聞網 綜合報導

一名外國網友看到路邊樹枝上掛了一個貌似垃圾的「白色塑膠袋」，不料當他靠近之後，才...
一名外國網友看到路邊樹枝上掛了一個貌似垃圾的「白色塑膠袋」，不料當他靠近之後，才驚覺這可能是個「巨大蜘蛛網」，嚇得他趕緊拍照離去。圖擷取自《7news
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路上的東西別亂拿！美國論壇《Reddit》日前一張照片掀起網友熱議。根據《7news》報導，一名外國網友SelmaFudd日前在澳洲維多利亞西北部的米爾杜拉（Mildura）散步時，看到路邊樹枝上掛了一個貌似垃圾的「白色塑膠袋」，他見狀便想將它取下丟棄。不料，當他靠近之後，才驚覺這可能是個「巨大蜘蛛網」，嚇得他趕緊拍照離去。

「我當時只想要把塑膠袋從樹上取下，直到走到它下面，才意識到這是個蜘蛛網」，SelmaFudd在貼文中提到，「我沒辦法分辨網子內部的東西，我不知道裡頭是否為一隻鳥、蝙蝠，或單純只是糾結在一塊的樹枝」。

許多網友看到這則貼文後，留言指出這並不是蜘蛛網，而是一種被稱作「itchy grub」毛毛蟲的窩，澳洲原住民阿寶（Aboriginals）會蒐集這種白色巨網，在仔細清洗後拿來當作「OK繃」，以避免傷口髒汙或感染。此外，阿寶們還相信，這類毛蟲的絲可用來預測冬季長度。網友還表示，「你非常幸運沒有碰到或吸入那些細絲，很多人對它有嚴重過敏反應。」還有網友分享自身經驗，回應道「年輕時曾碰過，真的很痛，就像被刺到」、「我曾經看過8至10公尺長的」、「牠們有能力把整棵樹的樹幹蓋住，就像編白色毛衣一樣」，還有網友開玩笑回應「倘若你再看得仔細一點的話，你會發現裡頭有上一個犧牲者正在死命掙扎，渴望逃脫...」

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