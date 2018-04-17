愛心正妹竟是雙面人 私下監禁男友毆打致腦積水

2018-04-17 11:34 聯合新聞網 綜合報導



沃絲外貌姣好，平日投身於公益活動，然而私下卻毆打、監禁男友，可怕行為令人髮指。圖／取自 《每日郵報》 分享 facebook

英國一名22歲外貌姣好的女大學生沃絲(Jordan Worth)擁有令人稱羨的學歷，平時投身公益活動、救助流浪動物，然而卻被指控對男友施以酷刑、監禁，且痛下毒手把男友毆致腦水腫，完全是一個真正的「雙面人」，目前已被判處7年半有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，沃絲不僅外貌姣好，更以優異成績畢業於赫特福德大學（University of Hertfordshire），夢想成為一名老師，平時熱愛做公益，富有愛心的她也致力於救助流浪動物，並為非洲的孩子募款。無論誰看來都會認為沃絲是名「人美心也美」的年輕女子，然而她卻被發現虐待、控制男友，更害得男友被虐待到重傷，出現腦水腫的情況。

沃絲16歲與現任男友認識，並開始同居生活，沃絲控制男友所有的生活，包括決定男友穿著、掌握他的社群軟體、不讓他與朋友或家人聯繫，兩人發生爭執時沃絲甚至以鈍器毆打、用刀刺傷男子、用熱水燙傷男子，且並未帶他就醫治療，只讓他以保鮮膜包紮傷口，最終導致男子腦積水。整整9個月，沃絲禁止男子睡在床鋪上，也不提供男子足夠的食物。

鄰居經常聽見沃絲家中傳出毆打聲與爭吵聲，也有摔東西的聲響。去年6月鄰居聽見男子大喊「離我遠一點，你傷害到我了」，且目擊到男子手上有燒傷的疤痕，於是鄰居立刻報警。

該案件於上週五審理，法官認為沃絲根本是個「雙面人」，出生於正常和樂且受父母疼愛的家庭，私下卻有如此變態、違反人道的可怕行為，判處沃絲7年半有期徒刑，並終生禁止沃絲再次聯繫其男友。