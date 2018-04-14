紐約切爾西飯店 名人房門拍賣逾千萬

2018-04-14 21:01 中央社 紐約13日綜合外電報導



葛恩塞拍賣商（Guernsey's）今天表示，紐約切爾西飯店一道道古老房門拍賣金額已超過40萬美元（約新台幣1170萬元）。許多名人曾入住這家飯店，使得拍賣價格水漲船高。

法新社報導，歌手珍妮絲賈普林（Janis Joplin）、吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix）和瑪丹娜（Madonna）等名人都曾是切爾西飯店（Chelsea Hotel）的房客。

這棟充滿歷史的波希米亞風建築佇立在紐約第23街，2011年關閉進行大型裝修，獨具慧眼的前街友耶奧尤（Jim Georgiou）挽救部分舊房門的命運。

葛恩塞拍賣商老闆艾丁格（Arlan Ettinger）在拍賣前告訴法新社，這些門「看起來毫不起眼但具有非凡的意義」。

切爾西飯店1884年開業後，成了許多文人和藝術家待上幾天、幾週或無限期的棲身之所。美國文豪馬克吐溫（Mark Twain）、知名作家傑克．凱魯亞克（JackKerouac）、雷鬼歌手鮑伯馬利（Bob Marley）、傳奇影星亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）、民謠音樂傳奇瓊妮密契爾（Joni Mitchell）和普普教父安迪．沃荷（Andy Warhol）都曾投宿於此。

耶奧尤2002年至2011年住在切爾西飯店，後來因為付不出租金被驅趕。他和他的狗Teddy搬到飯店對街，賣黑膠唱片維生。

耶奧尤2012年看到工人準備拆掉舊門，之後在朋友的幫助下找回50多扇門。

經過漫長的圖書研究和鄰居訪談後，耶奧尤發現其中22扇門與名人有關。

葛恩塞拍賣商仍在統計昨天晚上全部的拍賣金額。