猛！112歲日翁 摘全球最老男

2018-04-11 14:51 世界日報 編譯中心／綜合10日電



住在日本北海道足寄町的野中正造高齡112歲，獲金氏世界紀錄「全球最高齡男性」認證書。 路透社 分享 facebook

住在日本北海道足寄町的野中正造高齡112歲，10日收到金氏世界紀錄「全球最高齡男性」認證書。接獲任證書時，他與家人一起比出勝利手勢。

野中的歲數是112歲又259天，他是北海道足寄町雌阿寒岳山麓百年歷史旅館的前負責人，目前與長媳和孫子同住。10日他在住宅兼旅館的家中接受金氏世界紀錄頒發的「全球最高齡男性」認證書。

野中平時的餐飲習慣就是正常一日三餐，他很喜歡觀賞相撲和音樂電視節目。他的20歲曾孫黑公希說：「曾祖父這樣的年齡還能應答如流，實在不簡單。」