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幸運！壁櫥撿到名畫 價值至少1.2億

2018-04-05 11:53聯合新聞網 綜合報導

沃倫在一次整理壁櫥時，偶然撿到名畫。圖／截自《CNN》
沃倫在一次整理壁櫥時，偶然撿到名畫。圖／截自《CNN》
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美國愛荷華州狄蒙霍伊特謝爾曼藝術中心執行總監沃倫（Robert Warren）兩年前在壁櫥中偶然發現一幅畫，他原先不以為意，直到他看到畫作背後的展出標籤，請專家加以鑑定後，才得知這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的作品，並且價值不菲，拍賣價值高達400萬美元（約新台幣1.2億元）至1700萬美元（約新台幣4.9億元）之間。

根據《CNN》報導，沃倫兩年前整理壁櫥時，在壁櫥內偶然發現一幅畫，是一幅神話人物裸體油畫，畫中有兩名女子、一名男童，但畫作保存狀況很差，不僅被水潑到也有破損。

起初沃倫對這幅畫作不以為意，直到他看到背後貼有紐約大都會藝術博物館的展出標示後，將畫作送給專家鑑定，結果發現這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的作品，完成年份可能在1595年至1600年之間，畫作名為「阿波羅和維納斯」，可以看到阿波羅拿著一把琴，而愛情女神維納斯正在全裸作畫，身旁還有她的兒子邱比特。人物旁邊有幾串珠寶和一籃鮮花。

經調查後發現，此畫作的原持有者為柯林斯（Nason Collins），在20世紀遷入狄蒙，在拍賣會買下這幅畫並借給博物館，之後他的子女將畫作捐贈，因此就這樣一直放在藝術中心畫廊裡。

沃倫表示自己花了將近一年的時間修復畫作，並將其錶框展出，Otto van Veen的其他作品價格多落在400萬美元至1100萬美元之間，但沃倫表示目前並無售出的打算，未來將把這幅畫納入霍伊特謝爾曼畫廊的永久收藏展出。

這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的作品，完成年份可能在1...
這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的作品，完成年份可能在1595年至1600年之間，畫作名為「阿波羅和維納斯」。圖／截自《CNN》
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