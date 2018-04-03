影／驚！白獅上車打招呼 嚇壞一車參觀學生

2018-04-03 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



日前一名美國男子，在非洲體驗與獵豹近距離接觸，影片在網路上瘋傳；這次在南非，有一群學生則是親身體會與動物之王獅子同車的難忘經驗。

一群學生3月29日參加南非克魯格國家公園 (Kurger Nation Park)的野外觀賞行程，沒想到途中被3隻好奇的白獅子包圍，其中一隻名為宙斯(Zeus)的公獅，決定要跳上車來玩玩，嚇得全車學生不知所措。

影片中可以看到，跳上車的宙斯直接從遊客身上走過，讓遊客既害怕又興奮，國家公園人員則不斷以冷靜的聲音，呼籲遊客放輕鬆，要他們動作放慢地爬下吉普車。

其中一名大膽的男遊客，在順利下車後還興奮的露出笑容，不忘拿手機和獅子自拍；但另一位女乘客，被宙斯巨大的身軀擋在車上，嚇得動彈不得，直到有員工爬回車協助，才順利下車。

根據克魯格國家公園員工表示，這3隻白獅當初都是人工飼養，長大才野放，對人類比較沒有攻擊性，而宙斯又是其中最友善的一隻。