「歐洲色情皇帝」認證！ 24歲義足球員轉職成人片男星

2018-04-02 14:54 聯合新聞網 綜合報導



義大利24歲的足球後衛埃爾維奈拉（Davide Iovinella），為了賺更多的錢，去年決定結束足球生涯，轉而成為一名色情片演員。圖截自太陽報 分享 facebook

義大利一名24歲的足球員，年紀輕輕便選擇「掛靴」，轉而投入色情電影產業當演員。這名前足球員近日受訪時做出了解釋，他因為想要賺更多的錢，所以決定辭去足球員的工作，努力追尋自己想要成為一名成人片男星的夢想。

根據《太陽報》的報導，24歲的埃爾維奈拉（Davide Iovinella）原本是義大利足球丁級聯賽的選手之一。身為足球後衛選手的他，去年（2017）卻毅然決然放棄足球生涯，投身成人電影產業，成為一名色情片男星，突如其來的轉變令人費解。

日前埃爾維奈拉接受訪問的時候，對他的決定做出了解釋。他表示，先前他意識到自己大概沒什麼機會入選足球國家代表隊，為了增加收入，他必須轉換跑道。因此，他決定追尋夢想，前去參加了成人電影的海選，最後從3000人中脫穎而出，獲得與義大利知名色情演員兼導演西佛帝（Rocco Siffredi）的合作機會。

西佛帝是著名的「歐洲色情皇帝」，所拍攝的成人電影屢次獲獎，他甚至在歐洲設立了「性愛學校」。埃爾維奈拉去年也到西佛帝的學校取經，並定藝名為蒙塔那（Davide Montana）。提及自己的演藝事業，埃爾維奈拉表示，「這並不是像與伴侶睡覺那麼簡單的事，所以你必須努力工作並且維持工作穩定」，而西佛帝也曾稱讚他「有很多的可能性」。