剛分手立刻中頭彩近4億 前女友嘆氣「為他開心」

2018-03-30 10:27 聯合新聞網 綜合報導



保羅在一夜之間成為億萬富翁，開心地開香檳慶祝。圖／取自 《鏡報》 分享 facebook

前女友哭了！英國一名男子上月與交往5年的女友分手後，居然中了樂透獎金930萬英鎊（約台幣3億8千萬元），得知這個消息讓他欣喜若狂的開香檳慶祝，他也直說「前女友知道後可能會有些沮喪」，但也大方地表示會請她吃飯或是邀請她去旅行。

根據英國《鏡報》報導，55歲的保羅（Paul Long）之前曾在工廠工作，現職無業，他在2月與交往5年的女友韋斯特（Julie West）和平分手，同時搬離兩人位在艾賽克斯郡的同居處所。

由於保羅是萊頓東方足球隊（Leyton Orient）球迷，因當時球隊贏得勝利，他一時興起而購買了一場彩券，竟被老天眷顧中了獎金930萬英鎊。他表示自己收到通知得獎的信息時，原以為是中了9000英鎊，在他轉發信息給朋友後，才意識到獎金竟然足足有930萬英鎊，這讓他欣喜若狂。

韋斯特受訪時，嘆了一口氣但很大方的說「會為保羅感到開心」。保羅表示自己將會用獎金為3個未成年子女置產，但不會是豪宅，也不會把所有錢都留給子女，他希望子女們能自主學習。同時說到前妻麗莎也表示很為他開心，因為這些獎金可以為他們的子女帶來更好的生活。另外，保羅表示自己將會用獎金贊助或投資一直以來支持的萊頓東方足球隊。