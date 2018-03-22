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300元購入鑑定6千萬 失業男慧眼識百年黑幫份子照

2018-03-22 21:08聯合新聞網 綜合報導

英國一名失業男子懷特寧（Justin Whiting）去年在購物網站eBay看到一張100年前的黑白老照片，認為是美國西部時期惡名昭彰的黑幫份子詹姆斯（Jesse James），於是付了英鎊7元（約台幣300元）下訂，貨到後拿照片跨海赴美國鑑定，結果這張照片價值至少200萬美元（約台幣近6千萬元）。

英國一名失業男子懷特寧網購一張19世紀黑白老照片，認為是美國西部時期惡名昭彰的黑...
英國一名失業男子懷特寧網購一張19世紀黑白老照片，認為是美國西部時期惡名昭彰的黑幫份子詹姆斯，跨海赴美國鑑定這張照片價值至少台幣近6千萬元。 圖擷自SWNS
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據《每日郵報》報導，45歲的懷特寧向來沉迷美國的犯罪記錄，也讀過不少相關書籍，就連犯罪者的長相都一併研究過，他說「這張照片和我書本上的照片幾乎是一模一樣」，懷特寧除了對美國犯罪有興趣，也一直把買舊照片的交易，當做是買樂透一樣，希望有朝一日能中獎。

「雖然在網站上它看起來有點模糊，但是當我收到照片時，還蠻清晰的」，為了一辨真假，懷特寧特別飛到加州請19世紀攝影研究專家頓尼偉（Will Dunniway）確認這張照片，專家分析「從臉、髮型、外套、上衣到領結來看，是大盜詹姆斯14歲的模樣沒錯，而且是原版的照片。」

懷特寧參考過去類似照片的拍賣紀錄，預估這張照片可以出售到280萬美元（約8千萬元台幣），宛如中了樂透頭獎的他說，「我一定會把照片賣掉，然後把錢拿去買房和車子，我已經等不急了。」

英國一名失業男子懷特寧網購一張19世紀黑白老照片，認為是美國西部時期惡名昭彰的黑...
英國一名失業男子懷特寧網購一張19世紀黑白老照片，認為是美國西部時期惡名昭彰的黑幫份子詹姆斯，跨海赴美國鑑定這張照片價值至少台幣近6千萬元。 圖擷自SWNS
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