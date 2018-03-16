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不滿男友玩電玩跟交友軟體 女持武士刀砍傷男友

2018-03-16 10:00聯合新聞網 綜合報導

左圖為被砍傷的洛弗爾；右圖為砍傷男友的哈維爾。圖／取自oregonlive.co...
左圖為被砍傷的洛弗爾；右圖為砍傷男友的哈維爾。圖／取自oregonlive.com
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美國華盛頓州一名女子哈維爾（Emily Javier）因不滿交往兩年的男友洛弗爾（Alex Lovell）沈迷網路遊戲，甚至使用交友軟體Tinder，竟持武士刀砍傷男友，導致洛弗爾多處受傷。

30歲的哈維爾到訊時向警察坦承，因為覺得男友長期為了打電玩而忽略她，又發現他下載了交友軟體，才會憤怒不已持刀砍傷男友。根據哈維爾的說詞，她發現男友背上有不明抓痕，還在浴室發現了紅色的頭髮，然而她的頭髮卻是綠色的，這些跡象都讓她覺得男友對她不忠。

由於過去哈維爾也曾懷疑過洛弗爾劈腿，但他始終否認，因此這次她沒有再與他對質，她至商場買了武士刀，計畫在男友熟睡時砍他。案發當日（2日）因洛弗爾回家後忽略哈維爾，讓她很憤怒，將武士刀與另外兩把刀黏在床底，並將洛弗爾的手機藏起來，趁他熟睡時對他動手。

洛佛爾向警方描述，當他醒來後，發現女友正以武士刀攻擊他，他非常恐懼，反擊後將哈維爾熊抱住以阻止她，「我告訴她我愛她，並叫她報警，因為她正在殺我，我可能會死」。

洛佛爾否認自己劈腿，他直言自己每天花12-13小時在電動遊戲上，連女友都沒時間陪怎麼可能還能陪別的女孩。洛佛爾的手指幾乎被砍斷，所幸送醫後醫師成功將其接回，他的腳、腿、軀幹、頸部、頭部多處都有傷口，右手臂也打上石膏，並需要復健至少六個月才能恢復正常。而哈維爾目前被警方羈押中，但她否認自己的罪行。

華盛頓交友軟體

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